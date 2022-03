"No me han ofrecido indemnización alguna". Manuel Romero 'Willy', el peluquero que ocupa el último local comercial de las concepcionistas ha negado este miércoles que el ayuntamiento le haya ofrecido indemnización alguna para marcharse del convento y acusa a la portavoz municipal, Carmen Yáñez, de "faltar a la verdad" en este asunto. "No reconocen que como ciudadano tengo derechos y exigir que se cumplan no es ir en contra de la ciudad ni del resto de ciudadanos", ha señalado en un comunicado después de que el consistorio le haya acusado de querer "aprovecharse" de la Administración.

Según Willy, el ayuntamiento solo le ha dado traslado, en el expediente de expropiación forzosa, de una hoja de aprecio que valora los derechos arrendaticios en una cifra aproximada de 25.000 euros, cantidad que no considera una indemnización y que, en uso de sus derechos y por diversas razones, no ha aceptado. "Resulta incomprensible y contradictorio que la señora Yáñez niegue mis derechos como arrendatario a la vez que se encarga de tramitar un expediente para expropiar mis derechos arrendaticios", ha subrayado. En esta línea, Willy ha señalado que Yáñez "también falta a la verdad" al referir que no tiene "ningún derecho más de allá de la consignación de rentas a la que le obligaron, al negar la vigencia del contrato, al ocultar que existe una sentencia judicial dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Mérida, que desestimó el desahucio promovido por el ayuntamiento tras considerar acreditado que el contrato arrendatario está en vigor". "Soy un ciudadano al que la portavoz municipal, en representación del equipo de gobierno municipal, me está difamando, intentando ensuciar mi imagen", ha denunciado Willy. También se ha pronunciado sobre las declaraciones de Yáñez en las que afirmaba que su abogado es trabajador del Consorcio de la Ciudad Monumental y maneja "información privilegiada". El peluquero ha señalado que el abogado que le llevó el juicio de desahucio no tenía relación alguna con el Consorcio. Sobre este asunto, cabe recordar que el Gobierno local ha recurrido al Tribunal de Valoración de la Junta para que se pronuncie sobre el desalojo y poder iniciar la expropiación forzosa. El Juzgado de Instrucción Número 4 de Mérida ha reconocido que existe un contrato de alquiler en vigor. Willy ya ha anunciado que solicitará la suspensión cautelar de la obra de las concepcionistas hasta que se resuelva su desalojo.