Nuria tiene 54 años, tres hijos, y desde hace varios meses está intentando acceder a un puesto de trabajo, sin embargo, siempre acaba recibiendo «un portazo» como respuesta. Ella es una de las 15 mujeres desempleadas de larga duración y desconectadas del mercado laboral tras la maternidad o el cuidado de familiares, que desde hace un par de semanas participan en Entrena Empleo, un proyecto piloto impulsado por la Fundación Santa María la Real que las ayuda a la hora de reactivar su búsqueda de trabajo con las nuevas técnicas de orientación laboral y herramientas digitales.

«No tengo derecho a ningún tipo de prestación porque no tengo seis años cotizados a la Seguridad Social. Yo he cotizado a la familia durante más de 30 años para que mis hijos sean hombres de bien, después de haber tenido unos estudios y una formación», sostiene Nuria, que dispone de formación como auxiliar administrativa. «No soy una sombra, soy una mujer que necesita un trabajo digno, no pido nada más. Me da tristeza porque muchas mujeres estarán peor que yo y no tenemos a nadie que nos oiga», relata emocionada. A su juicio, su edad supone también un hándicap para encontrar un empleo y el Gobierno «tampoco nos lo pone fácil». Participar en el programa de empleabilidad es vital para ella, al igual que para el resto de las participantes: «Todas estamos muy ilusionadas y con muchas ganas».

Las mujeres seleccionadas tienen entre 38 y 59 años y cuentan con varios niveles formativos (ESO, Formación Profesional, Bachiller y estudios universitarios). Además, proceden de diferentes sectores profesionales, como administración, comercio, educación, atención a personas mayores o animación sociocultural, entre otros. La técnica de empleo de la Fundación, Zoraida Carretero, se ha encargado del proceso de selección, y ahora también acompaña y asesora a estas 15 mujeres. «Algunas de ellas se han quedado bastante desfasadas a la hora de hacer una búsqueda activa de empleo, en lo referido a competencias digitales y, sobre todo, nos demandan mucho los entrenamientos para las entrevistas de trabajo», explica.

La metodología de este programa de orientación laboral enfocado a este tipo de mujeres pretende poner en valor las habilidades y competencias que han ido adquiriendo a través de la maternidad o los cuidados a familiares, mayores o dependientes. «Esas competencias son las que realmente luego demanda más el empresariado, como la gestión del tiempo, tener flexibilidad, la resolución de conflictos o la planificación», puntualiza. «Nos planteamos un nuevo currículum en el que se reconozca ese tiempo de maternidad y cuidados para que se visibilice ese trabajo que es muy necesario hacer, porque parece que está mal visto que hayas sido ama de casa», subraya la técnica.

Cabe destacar que Entrena Empleo estará en funcionamiento hasta mediados de junio en un formato mixto, que combina sesiones virtuales y presenciales, estas últimas en el centro cultural Nueva Ciudad cedido por el ayuntamiento. Este año se realizarán 12 proyectos piloto por todo el país, dos de ellos en la ciudad. Para ello, la Fundación cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, así como del Servicio Público de Empleo de la Junta de Extremadura.