Pelín jubilado

Le he tenido que prometer a Pelín que esta es la última columna en la que le cito, pues anda melancólico por poner en candelero sus avatares municipales que le hacen revivir el reverso nostálgico de placeres pasados. Me lo ha dicho con el gentil donaire y desenvoltura de la que hace gala, con esa carita inocente que a mí no me engaña, pues convencido estoy que nada se parece tanto a la ingenuidad como el atrevimiento. Y a él, que no se andaba nunca con ambages, en el fondo creo que le gusta que se hable de Pelín como de los duros antiguos de Cádiz, que tanto dieron que hablar.

Y es que, por mucho que aparente, Pelín es de tapa dura y corazón tierno y mis devaneos ni le inquietan ni le hacen perder el juicio; no sé si somos exactamente amigos pero lo cierto es que hemos aprendido a estar juntos, por eso puedo decir sin rubor que nos conocemos el uno al otro y respetamos nuestras ideas. Pelín tenía las ideas muy claras pero no pretendía convencer a nadie ni se dejaba convencer fácilmente. Que se lo pregunten al entonces secretario del Ayuntamiento de Mérida, Manuel Aunión, el día que lo llamó para ofrecerle en nombre de toda la Corporación la jubilación anticipada. Eran tiempos en los que los concejales cantaban a coro, pues eran siempre de la misma opinión que el alcalde. «José Luis, le debió decir, hemos estado pensando lo bien que le vendría a usted la jubilación, así viviría usted estupendamente sin fechas ni horarios ni días en el calendario, cómodamente en su barriada de la Argentina, con casi las mismas retribuciones pues el alcalde anda empeñado en que disfrute usted de una vida cómoda». Pelín dejó pacientemente que Aunión acabara su arenga y sin inmutarse le dijo: «Chist, chistx, si tan buena es la jubilación ¿por qué no se jubila el señor secretario?». Y fuese y no hubo nada, que el buey suelto (perdona Pelín por la comparación) bien se lame y las respuestas de Pelín no admitían réplica ni disputa.