El juez da vía libre a la demolición del convento de las Concepcionistas en Mérida

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Mérida ha rechazado las medidas cautelares que el peluquero Manuel Romero ‘Willy’ había solicitado para paralizar el derribo del convento de las Concepcionistas, de forma que la obra sigue adelante. Willy ha recurrido al Contencioso tras no haber llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Mérida sobre el desalojo del local comercial que ocupa en esta manzana, el único que se mantiene con actividad a día de hoy y sobre el que tiene reconocidos los derechos arrendaticios.

En un auto fechado el 5 de mayo, la magistrada del Contencioso entiende que la paralización de las obras no procede porque «ponderados los intereses en conflicto, obviamente es de mayor entidad el interés general que el particular» del peluquero. Apunta además que los motivos sobre los que la defensa de Willy basa su petición «se recogen de manera genérica» y en última instancia añade que se trata de una cuestión que afecta a los derechos arrendaticios y no al derecho a la propiedad, que es municipal.

Indemnización económica

«A la postre, en los procesos expropiatorios, en la mayoría de las ocasiones las divergencias son de carácter económico, de tal manera que, en el supuesto de prosperar la pretensión del recurrente, nada impediría en su caso, una indemnización», apunta la juez. El auto es firme, pero la causa sigue abierta porque el recurso en el que Willy solicita que se declaren nulas las actuaciones del ayuntamiento respecto a su caso sí ha sido admitido a trámite.

«Los juzgados vuelven a darnos la razón y este equipo de gobierno seguirá trabajando para la transformación de la ciudad, la generación de empleo y la dinamización de la economía, evitando que intereses partidistas e individuales puedan perjudicar el desarrollo de Mérida», ha señalado al respecto la portavoz municipal, Carmen Yáñez.

El consistorio espera ahora la valoración económica del Tribunal de Valoración de la Junta para que especifique la cuantía que se le debe abonar al arrendatario, a quien no se niega «el dinero que por justicia corresponda». Pero en ningún caso, insiste Yáñez, se debe paralizar la obra por un interés particular que perjudica a la ciudadanía».