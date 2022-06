Emérita Lúdica reabre el debate sobre los festivos locales de Mérida

La celebración de la XII edición de Emérita Lúdica, en la que han participado unas 50.000 personas, ha reabierto el debate sobre los festivos locales de la ciudad, aunque hayan pasado ya cuatro años desde que el actual equipo de gobierno optara por darle el día inhábil al Martes de Carnaval en detrimento de la Feria de Septiembre. El destinado a la festividad de Santa Eulalia (10 de diciembre), ni ha variado, ni ha generado polémica. Dicho esto, el grupo municipal popular, que en los últimos años ha venido criticando que se eliminara el festivo de la feria, planteó ayer la posibilidad de que este se le otorgue a la fiesta recreacionista.

«Queremos comenzar una ronda de contactos con las asociaciones implicadas para que nos trasladen su punto de vista sobre varias propuestas que creemos que mejorarían el evento, entre ellas el contar con el festivo local», trasladó el PP local en nota prensa. A su juicio, «el auge de Emérita Lúdica y el declive, impulsado por los socialistas, de la Feria de Mérida, posibilita tener un debate sereno sobre el día festivo local y cómo mejorar ambas festividades». «Se ve como, año tras año, la participación vecinal aumenta, mejora y evidencia que es necesario seguir ahondando en conseguir que sea la fiesta lúdica y de atracción turística por excelencia de Mérida», manifestó la portavoz del PP municipal, Pilar Nogales.

La delegada de Turismo, Pilar Amor, criticó la postura de los populares sobre el festivo local: «Un día la feria, otro día Emérita Lúdica y cada vez una ocurrencia, nosotros no trabajamos con ocurrencias, trabajamos para generar empleo y crear economía en la ciudad». A preguntas de los medios en la rueda de prensa en la que hizo balance del evento recreacionista, la edil puntualizó que los festivos locales se determinan «en función de criterios económicos, de lo que más economía y empleo genere en la ciudad». «Cambiar el festivo local, que sería una cuestión a valorar, no tendría sentido si no aporta mejoras a la ciudad», apostilló.

Con respecto al desarrollo de Emérita Lúdica, Amor destacó que esta edición ha tenido un «éxito sin paliativos» tanto de participación como de público en las más de 90 actividades programadas. La delegada subrayó que ha sido el año con «más participación, más rigor histórico y más implicación», por parte de las asociaciones recreacionistas, ciudadanos e instituciones. Este evento ya aguarda, tras la visita de los técnicos de la Consejería de Cultura de la Junta, a recibir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional solicitada por parte del ayuntamiento emeritense, aunque no habrá noticias sobre esta cuestión hasta después del verano.