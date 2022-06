El profesor de la Universidad de Lisboa Ricardo Machado Trigo, uno de los principales expertos internacionales en cambio climático, ha sido investido este miércoles doctor honoris causa de la Universidad de Extremadura (UEx) a propuesta del Centro Universitario de Mérida (CUM). El centro cultural Alcazaba de la ciudad ha acogida el acto, que ha contado con la presencia de las máximas autoridades en el ámbito civil y académico de la región, así como de investigadores del resto del país.

Machado ha manifestado que esta distinción es el culmen a una carrera de muchos años de publicaciones y proyectos, que se centran en el cambio climático, en fenómenos extremos del siglo XIX e inicios del XX "y en cómo se agrava la frecuencia de estos fenómenos, sobre todo en Portugal y España". Convertirse en el primer profesor en ser investido a propuesta del CUM es "algo muy grande", además de subrayar que el centro tiene "grandes profesionales y colaboraciones internacionales de calidad".

En este sentido, cabe indicar que Machado ha mantenido una intensa relación con investigadores profesores del grado en Geoinformación y Geomática del CUM a raíz de su colaboración con investigadores de la UEx desde hace 20 años tras diferentes estancias de investigación que profesores de esta institución realizaron en el IDL bajo su dirección.

“La ciencia moderna es principalmente un esfuerzo de equipo (como el fútbol) y no tanto una lucha individual (como el tenis), ha afirmado el profesor portugués, según lo recogido por la UEx a través de una nota de prensa. Además de José Vaquero y Maricruz, me gustaría mostrar mi más entusiasta admiración por el gran equipo de colaboradores de España con los cuales he estado colaborando regularmente”, ha apostillado.

Por su parte, el director del centro universitario emeritense, Pedro José Pardo, ha señalado que "el cambio climático es un grave problema para la humanidad y con este acto reconocemos el trabajo de quien contribuye al conocimiento de este problema". El acto ha estado presidido por el rector de la UEx, Antonio Hidalgo García, y el director general de política universitaria de la Junta de Extremadura, Juan José Maldonado Briegas.

El nuevo doctor honoris causa de la UEx es profesor de la Universidad de Lisboa, donde ha desarrollado su carrera docente e investigadora en Ciencias de la Tierra, y ha sido director del Instituto Dom Luiz (IDL), el Instituto de Geofísica de la Universidad de Lisboa, durante seis años. Es graduado en Geofísica y máster en Meteorología por la Universidad de Lisboa y, posteriormente, realizó el doctorado en la Climatic Research Unit de la Universidad de East Anglia, de Reino Unido, donde obtuvo el título de doctor en 2000.