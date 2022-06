75 años asistiendo a los mayores

Tres cuartos de siglo han pasado ya desde que el 15 de mayo de 1947 se aprobara el acta fundacional del asilo de ancianos de Mérida, un centro que nació para dar cobijo a las personas mayores de la ciudad que sufrían una situación de precariedad. En un local de la calle San Francisco cedido por las Madres Concepcionistas, y subvencionado por el ayuntamiento, se puso en marcha una casa-asilo gestionada por cuatro Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Debido a que el espacio era reducido y las condiciones habitacionales no eran las más adecuadas, se precisó buscar una nueva ubicación.

En el año 1955 comenzó la construcción de la residencia actual en la calle Santa Teresa de Jornet, gracias a la financiación municipal y a la solidaridad de numerosos emeritenses para sufragar las obras. Tras unos años con serias dificultades para subsistir, en 1962 por fin se inauguró el inmueble. El altruismo de la sociedad continúa siendo fundamental para que este centro asistencial siga en pie 75 años después de que diera sus primeros pasos. Para conmemorar este aniversario, en el asilo se están llevando a cabo actividades lúdicas de baile, música y poesía, entre otras, en las que participan de forma activa los residentes.

La madre María Bravo es la directora del asilo desde hace tres años. Relata que en la actualidad cuentan con una plantilla de 43 trabajadores, así como con ocho religiosas, que se dejan la piel para atender a 105 residentes, en su mayoría personas dependientes. El centro se sustenta con el dinero que aportan los ancianos: «Algunos de ellos tienen 407 euros de la pensión no contributiva, mientras que la mayoría tienen 702 euros, pero son asistidos, por lo que no se cubre el coste de la plaza». «No podemos pedirle dinero a los familiares porque, generalmente, tampoco pueden colaborar mucho», apunta la hermana, quien destaca que no sería posible subsistir sin la ayuda de los bancos de alimentos, supermercados, farmacias y demás centros de la congregación, entre otros donantes. «Esas ayudas son las que nos hacen poder seguir adelante, porque no recibimos nada de los organismos oficiales», puntualiza.

La plantilla de profesionales presta una atención integral a los residentes, quienes disponen de salas con televisión, juegos de mesa y lectura. Todos los días, tanto por la mañana como por la tarde, pueden disfrutar de la visita de sus familiares. Además, los jardines del recinto les permiten pasear y realizar todo tipo de actividades lúdicas al aire libre. «Intentamos ser una familia, porque en realidad es su casa. Los que vienen aquí no lo hacen con la idea de estar un mes, sino con la idea de poder estar hasta el final de sus días», señala.

En cuanto a las necesidades del centro, la religiosa explica que requieren numerosas mejoras como más cuartos de baño, escaleras de emergencia, puertas de sectorización o una renovación del cuarto de calderas. El asilo es accesible, aunque reconoce que también podrían «suavizar un poco más algunas rampas» o cambiar puertas que no se abren para la dirección correcta. Preguntada por el futuro que desea para el asilo, la madre María sostiene que el objetivo es seguir superándose «en la atención a los mayores en todos los sentidos» para que reciban «la mejor atención integral y personalizada posible». «Nuestra vocación es la de ir superándonos para mejorar la ayuda que prestamos a nuestros mayores», subraya.