Osuna descarta restricciones al tráfico en las calles John Lennon y Graciano

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, descartó ayer que la futura plataforma única que se va a instalar en las calles John Lennon y Graciano vaya a conllevar restricciones al tráfico rodado como las impuestas recientemente en Félix Valverde Lillo, Camilo José Cela y Arzobispo Mausona. A preguntas de los medios, el primer edil manifestó que las nuevas vías en las que se va a llevar a cabo la peatonalización son «dos arterias principales de cruce de la ciudad». «Desde mi punto de vista, estas no pueden tener esas limitaciones del tráfico», puntualizó.

«Las restricciones al tráfico no se van a dar en esas dos vías, salvo que lo indiquen por camiones de carga o vehículos pesados como ya existe en el centro, que a veces ocasionan que no pueda haber manifestaciones de tractores en el centro de la ciudad», explicó. Osuna subrayó que en John Lennon y Graciano se habilitará plataforma única «en el mismo sentido» que la de Félix Valverde Lillo y aledaños, si bien, no estima que se vayan a recomendar restricciones.

Sobre esta cuestión, el regidor municipal recordó que aún no se ha licitado la obra, por lo que todavía se desconocen las condiciones técnicas de la misma. Apuntado esto, el alcalde avanzó que el ayuntamiento sacará a licitación pública el contrato para la ejecución de estos trabajos antes de que finalice junio «para que se pueda adjudicar lo antes posible».

La implantación de la plataforma única en estas vías correrá a cargo de una subvención de 2,6 millones de euros que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha concedido al consistorio de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del programa de ayudas a los ayuntamientos para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), transformación digital y sostenibilidad del transporte urbano.

Cabe destacar que esta cuantía también permitirá la instalación de cámaras de seguridad, así como la renovación de las marquesinas de los autobuses urbanos. El control de la ZBE se realizará mediante cámaras de lectura de matrículas en las entradas y salidas.