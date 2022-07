-¿Qué es lo más característico de su papel en la obra?

-Yo diría que lo más característico es que es una mujer que quiere hacer lo justo y a pesar de que hay veces que lo justo no es realmente la mejor elección. Es una mujer que se equivoca pero quiere hacer las cosas lo mejor posible. Después de una experiencia traumática para ella, tiene como referencia la frase de ‘sin amor no somos nada’, por lo que en la última etapa de su vida toma todas las decisiones por amor y ahí es cuando las cosas le empiezan a salir bien. El amor debería ser el motor que mueve todas las cosas porque si no nos movemos por amor, las cosas no salen.

-¿Qué se espera de la obra?

-Me encantaría que la gente se lo pasara bien y que se emocionaran con Minerva, esta mujer recorre esa época de madurez desde los 40 hasta su época final y creo que se habla pocas veces de este tipo de personajes en teatro. Ella decide reinventarse y ser lo que ella quiera ser sin límites. Se da cuenta de que la vida vale la pena vivirla si estás pensando en ofrecer a los demás en vez de estar pensado en ti misma.

-¿Cómo ha sido trabajar con sus compañeros de rodaje?

-Ha sido genial trabajar con mis compañeros de rodaje. A pesar de las tensiones creativas por el miedo a no llegar a tiempo, siempre había un gran entendimiento entre todos. Hemos trabajado con gente con la que queríamos trabajar y que nos ha sorprendido trabajando, como por ejemplo Carmen Adsuara con su discómica, la dulzura y suavidad que tiene Robert, la profunda humanidad que tiene Verónica Parreño, el sentido del humor que nos ha dado Francesc Albiol, a Castillejo por entregarse tanto… Han sido 10 actores con los que he tenido el honor de trabajar.

-¿Qué considera que va a ser lo que más guste al espectador de este montaje?

-Creo que lo que más va a impresionar al público es que se trata de una familia que nunca ha querido ser patricia, no quería aceptar los honores para no ligarse a los políticos de turno. Esa visión familiar que intentamos trasmitir, es lo que queremos que marque al público.

-¿Cómo se siente al actuar por primera vez en el Teatro Romano?

-Las cosas que nunca has hecho, son las que más te apetecen hacer, por lo menos por mi parte y esta es una de las cosas que me hacían falta. Va a ser una experiencia única, para mí y para todos.