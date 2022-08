Bonos de consumo: positivos pero mejorables

Todos coinciden: los bonos al consumo han sido una iniciativa muy positiva para el comercio emeritense y ayudan a aumentar las ventas, pero después de tres campañas, quizá hay que replantearse algunos cambios. Porque el objetivo, recuerdan los negocios consultados, era «ayudar al comercio, no regalarle 20 euros a los ciudadanos».

Con los bonos al consumo el ayuntamiento distribuye unos vales de 20 euros que se pueden canjear a modo de descuento al realizar una compra superior a 40 en los establecimientos adheridos a la campaña. La iniciativa se puso en marcha en 2020 con gran éxito y cada año se han incrementado tanto los establecimientos participantes como la cuantía de las ayudas. En 2022 son un total de 248 establecimientos y 136 han agotado el cupo, la mayor parte de ellos tiendas de deporte y zapaterías.

«El objetivo era ayudar al sector del comercio, no regalarle a los ciudadanos 20 euros» Javier Rodríguez - Tienda Claudia

El plazo inicial para canjearlos finalizaba el 31 de julio, pero el ayuntamiento lo amplió al 30 de agosto (hasta esa fecha solo se habían canjeado un 45% de los distribuidos por correos) y además, se llevó a cabo un nuevo reparto: 20.000 bonos que los ciudadanos han podido retirar en las dependencias habilitadas hasta agotar existencias y con un máximo de tres por persona.

La delegada de Comercio, Silvia Fernández, señala que la campaña ha sido «todo un éxito», pues un total de 136 establecimientos han agotado las ayudas. «Solo en las dos últimas semanas se han canjeado 8.254 bonos», destaca.

Aumenta la picaresca

Sin duda, son buenas noticias para el sector, aunque no para todos por igual. Algunos establecimientos se quejan de «la mala planificación», como es el caso de Javier Rodríguez, de la tienda de ropa ‘Claudia’. «Se ha perdido la esencia de esta iniciativa. La gente se aprovecha mucho de la situación y el objetivo era ayudar al comercio, no regalar 20 euros a los ciudadanos», lamenta. Critica sobre todo el segundo reparto masivo de bonos, a su juicio «para que las tiendas no tuvieran que devolver el dinero» de los que no se habían canjeado.

«Los bonos son una gran ayuda para nosotros, amplían bastante las ventas de verano» Martina Jiménez - Mercería marta

En el mismo sentido se expresa Martina Jiménez, propietaria de la mercería ‘Marta’: para ella los bonos «son una gran ayuda», pero lamenta la picaresca. «La gente viene a devolver lo que han comprado y te dicen que les hagas un vale, que caduca el 31 de diciembre. Y lo que yo quiero es vender en verano que las ventas son más flojas, no que lo consuman en las navidades», dice.

Por su parte, Encarna Blanco, desde la tienda ‘La Provenza’ opina que este año la campaña de bonos ha ido a peor, y apunta que el problema principal es que «el centro no tiene movimiento» y que «la gente está un poco cansada» de la campaña. Una opinión que también comparten en la tienda Claudia. «Al principio estas cosas funcionan muy bien, pero luego ya van bajando en cuanto a la aceptación».

Pero no todo iban a ser malas noticias. En general, los establecimientos están de acuerdo con que «es una buena iniciativa» y animan a que «se siga haciendo». «Es una gran ayuda para aumentar las ventas», afirman.