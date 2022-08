Les advierto que no soy muy de series y sí de películas, también, en esto, voy a contracorriente de mis hijos. Así que cuando me recomendaron 'The Chosen' diciendo que estaba basada en los Evangelios, la Historia Sagrada y, por lo tanto, la vida de Jesucristo, puse cara de asombro, sorpresa y uff. Como lucho por ser cristiano, es decir, discípulo de Cristo, que una película sea ‘evangélica’ me escama pues las que he visto no me han convencido, excepción de 'La Pasión de Cristo', de Mel Gibson, y la clásica 'La historia más grande jamás contada', que no sé de quien era.

Bueno, resumo y concreto: 'The Chosen' es magnífica, una obra de arte espiritual y cinematográfica, sublime, soplo de aire fresco e instrumento de hacer el bien. Si, por sus frutos los conoceréis, la cosecha es estupenda. Se nota que la serie es la visión de alguien creyente y que muestra su visión de Cristo sin ambages. Vergüenza para pecar, que me viene de molde. Aquí debería acabar mi opinión sobre 'The Chosen' pero como Carmen me pide 340 palabras, rebobino y suscribo ese dicho por el que tus series favoritas dicen cómo eres y cómo es nuestra sociedad. 'The Chosen' demuestra algo de esto. Ojalá fuéramos así judíos y romanos. Y Él, que lo llena todo, con una presencia amable, directa, divertida, emocional, rigurosa y, nunca mejor dicho, evangélica. Seguir a Jesucristo a través de sus elegidos en una semblanza magistral, da lugar a una serie de culto. ¡De culto! Me apasiona el fondo y la forma, el tono, la visión cristiana de la historia (repito lo de más grande ahora contada) y una narrativa que me hace llorar, reír, pensar y ¡cómo no!, rezar. ¡Rezar! La serie logra, sencillamente acercar la Biblia a los espectadores sin interpretar ni crear nada nuevo. En los primeros capítulos destaco a una hermosísima María Magdalena y tengo una debilidad por Mateo con un perfil humano muy señalado. El de las bodas de Caná es espectacular. Mención aparte merece el actor que hace el papel de Jesucristo, Jonathan Roumie, espléndido, solvente, creíble. Merece salir en Semana Santa, encima de los pasos. Háganme caso: Véanla, mírenla, récenla. Vale la pena.