Dice Pelín que el camino a Ítaca pasa por Cantarranas pero lo he andado y lo más lejos que llega es a Don Álvaro ciudad, como todo el mundo sabe, residencial de Mérida y patria de Odiseo Barrero, más conocido como Juanma en los ambientes (futbolísticos). La papeleta que le ha tocado jugar a Juanma esta temporada también es homérica porque con estos tirios y troyanos hay dudas sobre si tendremos que regresar a casa compuestos y sin categoría. Como en Troya. Y eso que Juanma podía intervenir de actor secundario en El hombre tranquilo, vaya cuajo. Que es pronto para que me ponga a despotricar, dice Antonio Sánchez, quien cree que ‘este año, sí’ pero, para qué engañarnos, pinta regular. Dos partidos fuera y el primero en casa contra el Deportivo.

Es prematuro que saques conclusiones, me dice, esto es solo el principio, que te quede claro que hay mucho por delante, me insiste. Pero ya que tengo la botella medio vacía les diré que la primera sorpresa la vi, con estos ojos emeritenses, precisamente en Don Álvaro y en la chepa de los jugadores del Mérida: una lucecita roja les brillaba intermitente por debajo de la nuca. Para compensar, la camiseta lucía una cruz en el pecho. Eso debe ser el big data de Markitos, pensé, escéptico ante esa fábula de los mapas de calor, la estadística de pases con intención o sin querer, la acumulación de pérdidas o los famosos controles perfilados.

Alguno pensará que me he vuelto negacionista y aunque en el fútbol se dan muchas sorpresas lo irrefutable es que si la pelotita no entra el big data es un desastre y existen parámetros para los cuales no se ha inventado estadística: la falta de determinación, las dudas defensivas, las groseras inhibiciones del juego, el poner la carne en el asador, el medidor de coraje, la escasez de garra y, ¡cómo no!, la furia española. Sucede que los algoritmos no meten goles. También es verdad que vamos camino de Ítaca y como dice Pelín, no hay camino para la permanencia, la permanencia es el camino. O sea, amigos míos, a disfrutar de la temporada (y a ganar al Badajoz).