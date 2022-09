Pasó a mejor vida el radio transistor que desde tiempos inmemoriales sonaba en el cuarto de baño, técnicamente se changó, e intenté comprar otro pero donde fui solo los había a pilas y yo lo quería enchufao (otro tecnicismo), así que antes de recurrir a Google donde todo lo encuentras realicé la vieja estrategia de la queja delante de la familia en comida de domingo. La respuesta fue inmediata y Rafa, mi yerno, me trajo un aparatito redondito que se enchufa, sin botones ni rendijas. «Inténtalo», me dijo, pues en mi familia hay serias y razonables dudas respecto a mi pericia en cualquier actividad (salvo gazpacho y amor). Me indicó que tenía que decir pues el cacharrito solo se activa por voz.

Como por las mañanas al levantarme digo ‘Serviam’, ya ven otra costumbre inmemorial, y después pongo el transistor, siguiendo la costumbre dije «Ok Google, ponme la Cope» y una chica encantadora me contestó: «Te pongo la Cope de tuning». Vaya, pronto me ha cogido confianza pues me tutea, así que le di las gracias y, para mi sorpresa, me respondió: «Estoy aquí para ayudarte». Caramba, (bueno dije otra cosa pero pondré caramba) hasta ahí empezábamos bien pero ¡oh sorpresa! empieza a sonar y escucho: «Bon dia desde Mollerusa aquí fa bon temps en la plana de Urgell de Lleida es respira molt bé…». Vaya, hay distancia entre Mollerusa y Mérida para relacionar un informativo local, será un fallo de emisión. Aguanta Rafa, mientras te lavas los dientes. Pero no todo el informativo fue en catalán. Al final se aclaró todo pues la emisión era, es, desde Cope Barcelona y Andorra. A ver, a ver, que no es que me incomode mucho escuchar catalán esporádicamente , al fin y al cabo soy nieto e hijo de valencianos, y algo entiendo, pero me pregunto si un ciudadano de Mollerusa dijera «Ok Google, ponme la Cope» y escuchara a Celia Lafuente o a Fabián Vázquez, lo que iba a durar esa onda. Bueno, pues aquí dura.