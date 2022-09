El Grupo Municipal de Unidas por Mérida ha reclamado este miércoles al ayuntamiento, mediante escrito dirigido a la delegación de Contratación y Patrimonio, que organice una visita a las obras que se están desarrollando en el recinto del Convento de las Concepcionistas.

El propósito de esta iniciativa es "obtener una impresión directa" de las condiciones en las que se están llevando a cabo las diversas actuaciones y, en especial, las referidas a los procedimientos de intervención arqueológica empleados en la ejecución de los trabajos. Una solicitud que el grupo plantea dentro de las "funciones de fiscalización y control" que deben ejercer los grupos municipales en la oposición sobre las actuaciones llevadas a cabo por parte del gobierno municipal.

En una nota de prensa, la formación señala que las "continuas contradicciones" de distintos responsables municipales con respecto al procedimiento de intervención arqueológica "ponen de manifiesto la necesidad realizar actuaciones de seguimiento y control".

Por otra parte, señalan que las autorizaciones dictadas al efecto por parte del Consorcio de la Ciudad Monumental se caracterizan por "un grado de indefinición que situaba la concreción de las actuaciones a realizar en un momento futuro, sin mayores precisiones". Piden al Gobierno que responda con la "mayor diligencia" a la petición para realizar la visita.

Respuesta municipal

La portavoz del Gobierno municipal, Carmen Yáñez, ha subrayado que los miembros de los grupos municipales no tienen permitido el acceso a la ejecución de las obras del Convento de las Concepcionistas, ni a ninguna otra, puesto que solo pueden hacerlo el personal de la obra y los técnicos autorizados. Mientras dura la obra el titular es la propia empresa adjudicataria y, según la normativa de seguridad y salud, "solo pueden acceder el personal de obra y personal autorizado".

Por ello, no cree que los miembros de los grupos municipales estén "para fiscalizar la obra", pues esta tarea la tienen encomendada los responsables de la empresa adjudicataria, los técnicos municipales de urbanismo y los del Consorcio de la Ciudad Monumental en lo referido a las excavaciones arqueológicas.

Además, la edil ha recordado que la obra cuenta con un arquitecto, que es el redactor del proyecto, así como una dirección y coordinación de obra, y también de seguridad y salud, que son "los que tiene que velar por la ejecución correcta del proyecto por que se lleven a cabo las excavaciones".

En esta línea, Yáñez ha negado que haya habido "contradicciones" en las declaraciones de los miembros del Equipo de Gobierno porque "hasta que no se ha entrado en la obra no se tenía conocimiento, y hasta que no se empiezan las catas no se sabe qué excavaciones son las que se tienen que llevar a cabo".