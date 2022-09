Ya me gustaría, ya, tener siempre la bombilla encendida, esa inspiración que nunca se apaga, y escribir columnas sentidas y consentidas que por lo menos a un lector le transmitiera algo. Pero como no gozo de esa cualidad tengo que escribir de lo que tengo más cerca para que, por lo menos, mi escritura sea sincera.

Ayer, no más, procedí a expurgar de mi móvil (lo de teléfono ya sobra) la relación de contactos que el paso inexorable del tiempo había ido acumulando sin un porqué. Y eso que me jacto de no estar apegado al móvil pero, sin embargo, hay que ver cuánta gente se acumula en el aparatito, casi sin querer. Justifiqué la razzia en el viejo dicho de que correr mucho para no ir a ninguna parte no vale la pena, pues tanto número para llamar y no decir nada pues tampoco. Procedí a la ejecución.

La primera sorpresa fue constatar, con pena, que algunos números habían muerto. Por ejemplo, mi querido don Guillermo, al que sigo pidiendo cosas para las que no necesito móvil. Borrado. ¿Dejadez, abulia…? Rellenen como les parezca, pero el tiempo en los móviles pasa muy raro. En la segunda tanda aparecieron nombres o apodos que, sinceramente, no sé quiénes son ni por qué estaban ahí. Borrados.

Tercera tanda, nombres incluso familiares, con los que no he hablado nunca, sé quiénes son pero la distancia (que es el olvido) hace que ahora no nos tratemos. De mis dos últimos trabajos, edificio San Juan de Dios y calle Adriano, había nomenclaturas que, por mor de avatares de la vida, no tienen anclaje en mi vida. Borrados.

En esas estaba cuando pensé: ¿Cuántos habrán leído en su móvil el nombre ‘Rafa’ y pensarán: ¿Y éste quién es?, para borrarme a continuación. ¿Quién soy yo entonces? Al poco de finalizar la purga, recibí una llamada desconocida, se trataba de alguien con quien hacía tres años que no hablaba… y a quien acababa de borrar. La maldición del móvil. Ahora no sé si memorizarlo o esperar otros tres años.