La Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad (Secindi), dirigida por Antonio Gil Aparicio y organizada por Fundación CB, proyectará hoy los 11 cortometrajes seleccionados a nivel internacional entre los más de 2.000 cortos presentados en el concurso de la Sección Oficial 2022. Las proyecciones se iniciarán a las 19 horas en el centro cultural Santo Domingo, donde también tendrá lugar la votación del Premio del Público.

En concreto, se van a proyectar los siguientes cortometrajes: Intentando (Juan Manuel Montilla ‘EL Langui’), Smile of the mask (Abbas Ghazali), Toc (Anatael Pérez), Quién (Carlos Martín), Bulit escucha a la naturaleza (Mikel Urmeneta y Juanjo Elordi), Being together (Ana Baer), Günther (Nacho Herrera), The secret life of Tom Lightfoot (Ray Jacobs), Huellas Héctor Gallego), An elephant on the moon (Benjamin Bartheiem) y Abriendo camino (Ferran Calbet).

El jurado de la sección oficial de cortometrajes estará formado por el guionista Pablo Tobías, la directora de producción, Almudena Illoro, el director y productor Christian Ossa, el director y guionista, Imanol Uribe y la guionista Virginia Yagüe. La gala de clausura y entrega de premios de la quinta edición de la Secindi tendrá lugar mañana, a las 20 horas.

El Premio Secindi Inclusión 2022 se ha decidido conceder al compositor, cantante, actor, director y guionista, Juan Manuel Montilla 'El Langui', que a través de sus intervenciones, como actor, componiendo música para el cine y ahora en su faceta de director y guionista, ha promovido y dado a conocer la inclusión y la participación de personas con discapacidad, a través del cine y la TV, como, 'El Truco del manco', ganador de 2 Goyas, 'Que baje Dios y lo vea', 'El Chiringuito de Pepe', o 'Donde Comen Dos' de RTVE.