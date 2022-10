Ahora resulta que tengo que adelgazar ‘por la cuenta que te tiene’. Para ello, además del tradicional ‘cremallera/boca’ cabe la posibilidad de hacer ejercicio físico, actividad que ejerceré moderadamente pues estas novedades a mi edad hay que dosificarlas. Para ello he recuperado la bicicleta estática, regalo de mi cuate, que hacía funciones de perchero en el sótano; por cierto, ha aparecido (en la estática), una sudadera (con capucha) que creí perdida hace tres años. No sé porqué le llaman bicicleta a la estática, una invención que ni es medio de transporte, ni es sana, ni ecológica, ni sostenible… Económica sí que me ha resultado porque, como ya dije, me la regalaron.

Puede que el inventor de la estática dejara a medias su artilugio mientras buscaba las ruedas adecuadas y le entraron las prisas por patentar. Además de las ruedas tampoco le puso frenos por lo que vas libremente, sin cuestas abajo, sin reducir velocidad por el pasillo y sin necesidad de detener el vehículo, con lo que se consigue que esté siempre parado, evitando colisiones, salvo que te caigas solito, a mí ya me pasó. A decir verdad, por Mérida veo bastantes bicicletas sin frenos, solo así se puede explicar que no paren en los semáforos ni en los pasos de peatones (algunas motos y patinetes tampoco los llevan) con la ventaja de tener poco desgaste las zapatas de freno (prácticamente ninguno). Como no tiene freno, la estática tampoco tiene esas molestas palancas al lado del manillar y por ello no necesitas apretarlas para parar. Todo son ventajas porque incluso si no ves paisaje ni naturaleza siempre puedes poner la estática frente al televisor y ponerte esas series de ‘España desde el aire’, y quien dice España dice Francia o Inglaterra o… Rusia, bueno Rusia de momento vamos a dejarla. Lo importante es pedalear porque, la cita es de Pelín, ‘Si dejas de pedalear por la vida te caes’. Y con la estática puedes pedalear sin mirar atrás, mirándote el ombligo y adelante, siempre adelante. Mirando al futuro. La estática será lugar ideal para planificar mis proyectos de los próximos años. Suponiendo que adelgace.