Polémica durante la celebración del pleno ordinario. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha expulsado este jueves de la sesión plenaria al portavoz del grupo municipal de Vox, Ángel Pelayo, tras llamarle tres veces al orden por entender que este no se estaba ciñendo al debate del punto relativo a la adhesión de Mérida a la Red de Entidades Locales para desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. "Voy a iniciar un expediente con la secretaría por la falta de respeto a esta institución, que lo sepa", le ha trasladado Osuna.

Durante su intervención, el edil de Vox ha criticado que la asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) haya aprobado los objetivos de la agenda. "¿Qué autoridad puede tener la ONU? Es un organismo supranacional cuya constitución es más que discutible a la hora de plantear ninguna autoridad moral", ha señalado. En este sentido, ha lamentado que China, India y Rusia tengan derecho de veto, cuando estos países "son los primeros que no cumplen" los objetivos.

"Le pido que se ciña usted al punto del debate, porque su análisis particular de la visión de la historia no es hablar de los ODS. Es una falta de respeto a la institución municipal", le ha indicado Osuna. "Creo que lo que es una falta de respeto a esta institución municipal y a este concejal que le habla es que usted intente derivar el debate hacia donde quiere. ¿Qué artículo del reglamento invoca para decirme lo que yo tengo que exponer aquí?", le ha preguntado Pelayo.

"Estoy hablando de los ODS y su vinculación histórica", ha subrayado el edil de Vox, momento en el que Osuna le ha llamado por segunda vez al orden. Seguidamente, Pelayo ha señalado que el texto de la propuesta de adhesión a la Red se asume "desde una perspectiva holística, que es una perspectiva totalitaria". "Creo que una visión holística, en una sociedad democrática, es una intención totalitaria", ha asegurado. Finalmente, Osuna ha vuelto a retirarle la palabra por "entrar de nuevo en un tema del debate que no es del punto de los ODS".

"Me hace que le expulse del pleno, ¿quiere irse del pleno?, le ha preguntado Osuna. "Sí, quiero irme del pleno", ha contestado Pelayo. "Pues está usted expulsado", ha sentenciado el regidor municipal. "Usted no me expulsa, mi grupo se marcha en este punto", ha respondido el edil mientras recogía sus cosas y se marchaba de manera airada junto a su compañera de grupo Marta Gervasia Garrido.

"Si a algún miembro de esta corporación se le explica por tres veces lo que tiene que hacer y no lo hace, no es un problema de entendimiento, es un problema de falta de respeto a la institución. Está recogido en el reglamento orgánico del pleno del ayuntamiento", ha puntualizado Osuna.