Me ha dicho Pelín que en una parroquia de la Bimilenaria, de cuyo nombre no debo acordarme, en dos semanas se recogieron en la cestitas que se pasan durante las ceremonias litúrgicas 400 monedas de un céntimo. Lo voy a repetir por si no me he expresado bien: los feligreses echan monedas de un céntimo a razón de 200 monedillas por semana.

No es que arrojen un céntimo solo, aunque alguno habrá, sino que limpian la zurrapa del monedero y cae lo que cae, siempre que antes hayas retirado las de 2 euros, 1 euro y 50 céntimos, no vaya a ser que por accidente caiga alguna. De ahí la labor de investigación que se hace antes de efectuar el dispendio. Oigan, de esto Pelín saca dos conclusiones: una, que algunos cristianos no creen que Dios esté en el templo y que todo lo ve. Porque si todo lo ve, verá que estás echando un céntimo y en el juicio final te los tirará por encima y, además, delante de todo el mundo. Dos, que la gente lo está pasando peor de lo que pensamos, que ya es bastante, porque si echan lo que tienen y solo tienen un céntimo es que la cosa está chunga en casa. Mejor, dice Pelín, que se queden el céntimo que les vendrá bien en su delicada situación. También cabe la posibilidad de que algunos sufran alteraciones en el área cerebral que gobierna el disimulo y pretendan aparentar incluso en lugares sagrados. Mucho me extraña que La Marara aún no haya versionado esto, pero mientras tanto, este enigma parroquial lo he incorporado a los misterios de mi vida, cosas que me moriré sin antes haberlos resuelto: ¿Por qué no entiendo a las mujeres? ¿Para qué sirven las diputaciones? ¿Por qué comprar lotería en Navidad si nunca toca? ¿Por qué el Madrid tiene tantas copas, ligas, Champions, árbitros? ¿Por qué sigue cantando, y muy bien, Raphael? ¿Por qué echan un céntimo en misa? Posdata: dice Pelín que me calle, que él me vio echar uno.