Las ciudades españolas de Mérida y Córdoba han sido seleccionadas entre las seis finalistas europeas a obtener el premio Ciudad Accesible de la Unión Europea en 2023, un galardón que reconoce los esfuerzos de los municipios para hacer más fácil la vida de sus habitantes, con especial atención a su accesibilidad para las personas con discapacidad.

Junto a Córdoba y Mérida han pasado a la final la francesa Grenoble, la alemana Hamburgo, la eslovena Liubliana y la sueca Skelleftea y el nombre de la ganadora se dará a conocer el 25 de noviembre durante la Conferencia del Día Europeo de Personas con Discapacidad. Las seis finalistas fueron elegidas de entre un total de 43 ciudades europeas preseleccionadas en procesos nacionales.

Según ha destacado la Comisión Europea en un comunicado, estas ciudades han mostrado las mejores prácticas e ilustrado sus esfuerzos para garantizar la igualdad de acceso a la vida urbana para las personas con discapacidad y los ciudadanos mayores, incluso en la vivienda y el transporte público, así como las tecnologías y los servicios de información y comunicación.

"Una ciudad que facilita la vida de su población, independientemente de su edad, movilidad o capacidad, debe ser reconocida y celebrada", ha destacado la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, en un comunicado. Dalli también ha subrayado que cerca de 87 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad en la UE y "necesitan tener acceso en igualdad de condiciones con los demás".

Cupón conmemorativo

Por otra parte, cabe destacar que el templo de Diana de Mérida ilustrará el cupón de la ONCE del próximo miércoles, 16 de noviembre, en conmemoración al Premio Reina Letizia a la Accesibilidad otorgado este año a la ciudad. Este cupón de la ONCE se ha presentado este martes por parte del presidente de la ONCE, Fernando Iglesias, quien ha entregado un cupón simbólico al alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna, en el acto en el que también ha estado presente el consejero técnico del Real Patronato de la Discapacidad, Francisco Dávila.

En su intervención, Osuna ha explicado que el ayuntamiento ha conseguido que la accesibilidad "sea universal para todas las áreas, tanto en empleo, como en cultura, en deportes o en formación" en la ciudad. Asimismo, ha confirmado que se está trabajando en mejorar la accesibilidad del centro cultural Alcazaba, con la instalación de un ascensor para transportar a las personas al escenario que se encuentra en el auditorio de la primera planta.

El primer edil ha apuntado también otras actuaciones de accesibilidad, como la ordenanza que prohíbe que los veladores de los establecimientos hosteleros se encuentren pegados a la pared, para poder instalar el Itinerario Peatonal Accesible, siendo una de las pocas ciudad europeas en regularlo, asimismo también limitaba el número de mesas de los veladores en función de las que se encontrasen en el interior del local.

Por su parte, Iglesias ha recalcado que este cupón "es diferente, pero muy importante", puesto que es un premio a la accesibilidad, y ha querido dar las gracias al Ayuntamiento de Mérida por su compromiso real que tiene por la discapacidad. Dávila ha afirmado que la ciudad lleva desde hace "años" trabajando en la discapacidad y espera que ese esfuerzo que está haciendo la ciudad para ser más accesible no sea "un punto y final".