Las mejores películas que han pasado por los festivales nacionales e internacionales más importantes se darán cita en el Festival de Cine Inédito de Mérida. La programación de la XVII edición, que se extendera del 17 al 26 de septiembre, contará con la proyección de nueve cintas y un cortometraje, en las salas de los Cines Victoria. «Cuando las salas de cine se cierran, todo el mundo critica que se cierran. Ahora, en Mérida hay varias, así que vayan al cine», ha manifestado este jueves en rueda de prensa el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha reiterado la propuesta para que el nuevo teatro María Luisa sea también sede del certamen cinematográfico.

En concreto, la sección oficial programa ocho películas: El Inocente y Crónica de un Amor Efímero, ambas francesas; Falcon Lake (Canadá); Decision to Leave (Corea del Sur), Living (Gran Bretaña); Return to Dust (China), The Quiet Girl (Irlanda) y Godland (Dinamarca). Además, se proyectará el cortometraje español Arquitectura Emocional, del director León Siminiani, y un largometraje de clausura que la organización aún no ha detallado. Para cada cinta habrá dos pases, a las 19 y a las 21.30 horas. El precio de la entrada se reduce hasta los cinco euros, frente a los 5,90 del pasado año, y habrá un bono para todas las proyecciones por 40 euros.

Cabe destacar que el Premio Miradas ha recaído este año en el Fancinegay, el Festival Internacional de Cine LGBT de Extremadura, y el galardón se entregará en la gala de clausura que tendrá lugar el día 26, a las 18.30 horas en el centro cultural Nueva Ciudad. El director del festival, Ángel Briz, ha señalado que el cine se encuentra en la actualidad «en una etapa muy difícil», pero se ha mostrado optimista en relación a cómo se desarrollará esta cita, ya que «el público joven ha vuelto a las salas y eso es una muy buena noticia». Por su parte, el director de la programación, David Garrido, ha destacado la calidad de las películas seleccionadas, después de reconocer que ha visto 143 cintas desde septiembre para conformar esta cartelera.