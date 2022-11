Es viernes de noviembre y la gente va con manga corta, así que cuando me ven con camiseta, polo, jersey y cien kilos me dicen que qué voy a dejar para el invierno. Evidentemente ando caliente. Llego a casa y me siento a escribir mi articulito de los lunes para mi Periódico Extremadura, ese lugar para el que me contrató Pepe Higuero hace 28 años (exactamente en 1994 en El Gran Café, mientras le regalaba una rosa a mi mujer). Total, que no encuentro inspiración para lo que Gistau llamaba el puto folio del columnista.

La busco encendiendo un Lanceros de Cohiba que me ha regalado otro amigo, hijo predilecto de Mérida en breve, y aprovechando que no hay nadie en casa, ni esposa, ni hijos ni nietos. Para reforzar a las musas me animo a compartir conmigo mismo un Jameson en vaso ancho, aquel que en su interior un día tuvo una vela. Con este Jameson he experimentado en mi vida algunos momentos de felicidad efímera y compartida, casi le puedo considerar amigo pues es aquel que llega cuando todos se han ido. Vale, soy consciente de lo mal que he empezado esta columna, intentaré centrarme y a ver, a ver si remonto, es lo que tenemos los cronistas de minucias que a veces nos atascamos y perdemos el centro de gravedad permanente, o así. Estábamos con el Jameson en vaso ancho: voy a la nevera y no hay hielo. ¿Cómo que no hay hielo? ¿Ni un cubito? Con razón dicen que hielo es agua en estado de estupefacción. Estupefacto estoy yo que tendré que estar con Jameson a secas. Pasado mañana mi Merceditas cumple dos años y en tan corta vida aún no ha conocido las bandejas o moldes para hacer hielo, conocidos como cubiteras. A ver como se lo explico porque entonces, sí, entonces, siempre había hielo en casa. Y gratis. A esta columna también le ha llegado ese final que trae el viento del deshielo. Pero me queda Lanceros para rato.