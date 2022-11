El director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Jesús Cimarro, señaló ayer que todos los extremeños se tienen que sentir "muy orgullosos" del certamen, que se encuentra en los primeros ranking de festivales de toda Europa. Así lo indicó en la entrega de la Medalla de Oro de las Artes Escénicas de España al certamen emeritense, en un acto celebrado en Madrid en el que Cimarro estuvo acompañado por la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Nuria Flores, y por el alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna.

Cimarro señaló que es un "honor" que el festival reciba este reconocimiento cerca de cumplirse su 90 aniversario. "Hay que felicitarse. Creo que todos los extremeños se tienen que sentir muy orgullosos del festival que tenemos y hemos conseguido", señaló. Un certamen que se encuentra "de los primeros del ranking de festivales", no solo en España, sino también de Europa, en parte, por tratarse del único que queda de temática grecolatina en España. "Es un festival no solo de Mérida, sino de Extremadura, uno de los referentes de los veranos del país", afirmó Cimarro, quien señaló que ya ha comenzado el trabajo para la próxima edición, si bien no ha querido adelantar nada al respecto.

Por su parte, Flores dijo que estaban "encantados, felices, contentos" por este "merecido" reconocimiento al festival y a "todas las personas" que han hecho posible estas 68 ediciones, entre las cuales destacó a las instituciones que, al igual que la Junta de Extremadura, la han apoyado a lo largo de estos años, como es el caso actualmente del propio ayuntamiento y las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres. También destacó el papel de Cimarro, pues este reconocimiento llega durante su etapa al frente del certamen.

El alcalde emeritense también se mostró "contento y orgulloso" por contar con el que actualmente es el teatro "más grande de España, en referencia al milenario recinto emeritense, con 3.300 plazas, que convierten a la capital extremeña en el "epicentro" de las artes escénicas cada verano. El regidor municipal destacó que este reconocimiento es también para toda la ciudad de Mérida y para Extremadura, donde el certamen "tiene mucho arraigo".