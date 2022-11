Ahora que Pablo Milanés ya ha comprobado la levedad de la tierra y el trato exquisito que en el más allá, esté donde esté, se dispensa a los poetas (muertos);ahora resuena melancólica en mis oídos ‘Yolanda’ que no puede ser no más que una canción sino una declaración de amor (romántica), romántica como las declaraciones a las que Pablo Milanés era muy aficionado en su manera de enamorarse, a la caribeña, y que -lejos de mí- el juzgarlo pues a veces, en estos hombres, uno no sabe si es crítica o envidia lo que rezuma el sentimiento.

Lo escribo porque Pablo Milanés se enamoró, cinco veces (por lo menos) y a las cinco dedicó preciosas canciones: a una Yolanda, a otra Sandra, a otra Cecilia (Santa), a Zoe (Amor) y, así, sucesivamente, «sin reparar en formas tales que ponga un freno a lo que siento ahora a raudales». Y como lo sentía lo escribía y le salían himnos como ‘Para vivir’ para tratar de conquistar con vano afán/este tiempo perdido que nos deja vencidos sin conocer/eso que llaman amor para vivir/Para vivir…O ‘El breve espacio en que no estás’ donde «Temo mucho a la respuesta de un jamás / La prefiero compartida / Antes de vaciar mi vida / No es perfecta más se acerca a lo que yo / Simplemente soñé». Pablo Milanés reconocía últimamente que estos no eran buenos tiempos para la lírica, pero «trato de expresar un aliento de espiritualidad en mis creaciones» y algo de eso me hacía sentir, quizás porque Dios escribe recto sobre partituras torcidas y la belleza siempre acerca a lo divino, y decir «Te amo, te amo (Eternamente te amo)» es bello, aunque después los hechos no corroboran esa eternidad y el necesitar «tu mano, tu mano (eternamente tu mano)» adquiera tintes de provisionalidad y tenga que confesar ‘Ámame como soy’ que, en muchos casos es mucho pedir. Mi reconocimiento a este trovador, al que hoy sí (Jorge), hoy sí, hoy por fin nos cantará: «Yo no te pido que me bajes una estrella azul / solo te pido que mi espacio / llenes con tu luz…» Y ojalá sus canciones nos ayuden a los vivos a abrir los ojos con la misma suavidad que se los cerramos a los muertos.