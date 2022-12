Mi relación con Frank Capra se remonta a 1976 cuando vi en Pamplona por primera vez Qué bello es vivir y, desde entonces, no he dejado de verla. Es como el turrón, la lotería, los kilos (de más), los hijos y, ahora, los nietos, alguien que siempre vuelve a casa por Navidad. Tuve la película en VHS, aquel mamotreto inútil, después en cd y ahora almacenada en ‘Mis grabaciones’. Total, que después de la Mártir me la pongo y, hala, hala, a llorar porque por mucho que pasen los años siempre hay cosas que me emocionan (por ejemplo ir al cementerio). ¿Porqué me gusta tanto esta película? Porque es para gente normal y corriente, sencilla porque, fabulo, me gustaría haber sido ciudadano ejemplar (aún estoy a tiempo), padre que lucha por sacar adelante a su familia y, por ende, a su patria (sin pensar en sí mismo), porque apuesta por decirnos que ningún hombre es un fracasado por muy difíciles que estén las cosas.

Vaya, que me gustaría ser James Steward, allí tan alto y guapo despertando los buenos deseos y tocando la fibra sensible de la gente. También me gustaría que San José le encargase a Clarence, ese ángel de segunda fila que llevaba tiempo intentando ganarse las alas, que me eche una mano. Para ello, Qué bello es vivir necesitaba a un director tan genial como Frank Capra que en 1946 hizo esta película inmortal, para mí una de las mejores de todos los tiempos (otro día hablamos de El hombre tranquilo o Centauros del desierto). Es una película tan vital que sorprende, tan ingenua que encandila, tan optimista (al final) que debería ponerse en las iglesias, ilusionante y esperanzadora (incluso cuando uno está a las puertas del suicidio). Además está estupendamente bien escrita e interpretada, suavemente me lleva de lo romántico a lo absurdo, de lo melancólico a lo disparatado. Puede que les chirríe a los críticos aburridos y a los intelectuales pedantes que van de progres, incapaces de soñar un mundo mejor, ellos se la pierden. Por resumir: ¡Pe-li-cu-lón!