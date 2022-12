Santa Eulalia mira al cielo

No se recuerda en Mérida un año en el que la Mártir Santa Eulalia no haya podido salir en procesión a causa de la lluvia. Y las asociaciones que organizan los actos en honor a la patrona de la capital autonómica esperan que ese triste honor no lo tenga 2022, el primero sin restricciones tras dos años de pandemia y el «punto de inflexión» para el inicio del Año Jubilar que pretende difundir la importancia de Mérida y su mártir Santa Eulalia para el cristianismo.

«No hay memoria de una supresión de la procesión de Santa Eulalia por la lluvia. Pero si fuera imposible salir, se plantearía alguna actividad alternativa para acercar su figura a la ciudadanía», ha explicado este lunes el presidente de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, Luis Miguel González, en la presentación del programa de actos religiosos junto a la portavoz municipal, Carmen Yáñez, y el vicepresidente de la Asociación Folclórica y Cultural de La Antigua, Luis Valiente. Las actividades arrancan este martes con el pregón a cargo de José María Álvarez Martínez (13.00 horas en la Basílica de Santa Eulalia), a lo que seguirá la apertura de las pitarras en la plaza Joan Miró (obelisco de Santa Eulalia), una tradición que se pretende recuperar con una "simulación" organizada por Luis Villarino. Dos procesiones Como es tradición, se celebrarán dos procesiones: la de víspera el viernes 9 de diciembre y la del sábado 10. En el primer caso, González explicó que la salida de la basílica se prevé a las 20.30 horas, después de la misa en la que participarán los peregrinos que lleguen caminando desde la Ermita de Perales. El recorrido será inverso al del Vía Martyrum: Rambla, Puerta de la Villa, Berzocana, San José, Sagasta, Romero Leal, plaza del Rastro, calle Cava, plaza de Roma, calle El Puente , Plaza de España y llegada a la Concatedral de Santa María. Habrá 13 paradas que revivirán los martirios de Santa Eulalia y en el parque de la Méridas del Mundo se celebrará «un pequeño acto de reflexión». El grupo joven ha preparado la tradicional petalada sobre la imagen de la Mártir y tras la procesión, se procederá a la quema de fuegos artificiales en el río Guadiana. El 10 de diciembre la procesión saldrá de la Concatedral a las 11.15 horas. Habrá una representación de todos los colectivos religiosos de la ciudad, autoridades civiles y militares y el piquete del Grupo de Artillería XI. El recorrido será el tradicional: calle Santa Eulalia, Puerta de la Villa, Rambla, avenida de Extremadura y basílica de Santa Eulalia. Frente al Hornito tendrá lugar la ofrenda floral que organiza la asociación folclórica de La Antigua. Al respecto, Valiente ha apuntado este lunes que es «un honor» que este acto se siga celebrando, aunque también ha hecho un llamamiento a la participación: que los emeritenses no se vayan a otro sitio a celebrar este día y demuestren su devoción a Santa Eulalia «solo con una flor» ante la caída de ofrendas el año pasado. Los niños de la asociación bailarán la jota ‘Olalla blanca en lo blanco’ y después tendrá lugar la misa presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga. Nueva plaza Por su parte, la portavoz municipal, Carmen Yáñez, ha reiterado que en los próximos días se firmará la permuta de los terrenos con el Arzobispado de Mérida-Badajoz, de forma que la obra pueda licitarse a comienzos de año y estar lista para el inicio del Año Jubilar el 10 de diciembre de 2023. Según ha explicado el presidente de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia, Luis Miguel González, el Año Jubilar «supondrá un punto de inflexión para que el papel que jugaron Mérida y Santa Eulalia en un dilatado periodo de la historia en todo el occidente europeo, sea más conocido y divulgado». Con la nueva plaza se pretende contar con un espacio en el que puedan celebrarse actividades culturales (hay programadas más de un centenar para ese Año Jubilar) y también mejorar su imagen de cara a la recepción de turistas y peregrinos que se acerquen a Mérida para conocer la figura de Santa Eulalia. Yáñez ha destacado la colaboración «estrecha y siempre dispuesta» del ayuntamiento para organizar este tipo de actividades y que puedan salir adelante. A tenor del convenio, el arzobispado entregará al consistorio el atrio de la basílica, además del espacio que rodea el hemiciclo de la misma. También se incluye el actual centro de interpretación de la Iglesia, en el que se reserva la propiedad de un espacio en la zona norte del solar sobre el que se construirá un centro parroquial. Por su parte, el ayuntamiento emeritense ofrecerá como compensación, dentro de los terrenos adquiridos en el solar de Maderas Morena, una nave, un edificio de oficinas de dos plantas y suelo. El valor de los terrenos permutados ascienda a un total de 239.880,97 euros y es equivalente, con una diferencia de 23,77 euros, a favor del arzobispado. Yáñez ha subrayado que esta actuación en el atrio significará «un cambio histórico en la trama urbana y en el entorno de uno de los lugares más importantes para Mérida».