Han vuelto a tañer las campanas de Santa Eulalia y su recia melodía ha conseguido emocionar a Pelín quizá rememorando aquellos tiempos en los que impertérrito dirigía de forma magistral y digna el Ramo de la Mártir, aquella subasta que aliviaba las necesidades de la asociación de la Bendita y que tomaba su nombre del hermoso centro de flores que adornaba los pies de la bienhablada y que, al final, también salía a puja siendo, de largo, lo más emocionante del Ramo. Sonar, suenan todo el año las campanas, pero de forma natural, manual, artesanal, tradicional y a pulso con alma, vida y corazón ha hecho falta que dos campaneros le hayan echado arrestos, fuelle y devoción para deleitarnos con su sonido, me atrevo a decir que histórico.

Para empezar, subir los peldaños de la torre (es obvio que no los he contado) ya requiere fuerza, fondo y forma para no llegar derrengado arriba y sin ganas de tocar lo que cuelga, es decir, el badajo (que no se nos cuele una ‘z’ por favor) y lo que su movimiento conlleva. Los campaneros ya tienen mi respeto y admiración por ello, máxime cuando los he visto subir con un par (de mochilas) al hombro. Este oficio secular se mantiene gracias a gente admirable (como este par) que arrostra inconvenientes e incomprensiones para transmitirnos un sonido que atraviesa los años y los siglos. El sonido de las campanas que estos días doblan por Santa Eulalia debería formar parte de nuestro paisaje de adviento, como las nieblas de la Mártir que no sé a qué están esperando para declararlas también patrimonio medioambiental de la humanidad pues las de la Mártir son algo más que unas diminutas gotitas de agua suspendidas en el aire, son anuncio y celebración de Eulalia que está a punto de llegar. Y del Niño por quien ella murió. Las antiguas campanas recuperan su milenaria función de comunicación, aquella que se usaba para advertir peligros, celebrar fiestas o enterrar muertos, pero nunca dejará de sonar su mensaje inmortal: «Doblan por ti... Ay, campanera, ¿por qué será?