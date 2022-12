Fátima Mulero, candidata del PP: "Mérida es más que fiesta, turismo y carnaval"

"No suelo tomar decisiones que me lleven a perder el tiempo ni a perder nada en general, y Mérida no va a ser menos". Con estas palabras, la joven Fátima Mulero da un paso al frente en política y se confirma oficialmente como candidata del PP a la alcaldía de Mérida para las elecciones municipales de 2023. A sus 30 años, esta empresaria especializada en trastornos del espectro autista es la "apuesta ganadora" de María Guardiola para arrebatar la mayoría absoluta al socialista Antonio Rodríguez Osuna, que también ha confirmado ya que se presentará a la reelección en la que será su tercera legislatura.

La candidatura se ha presentado oficialmente este martes en el Palacio de Congresos de Mérida, en un acto con Guardiola y la propia Mulero, arropada por sus padres y su pareja. Mulero es especialista en trastornos del espectro autista para familias, profesionales y entidades y en 2019 fue seleccionada por la revista americana Forbes como una joven influyente en España.

"No tengo experiencia en política pero sé de personas, de gestión, de humanidad y de lo que hay ahí fuera", dice Mulero

Su empresa, auTICmo, ofrece asesoría, formación y desarrollo tecnológico, de manera presencial y online, sobre este temática. Guardiola ha definido a Fátima Mulero como "una de las jóvenes más influyentes de Europa, una mujer brillante y osada que va a mejorar la vida de los emeritenses". "En Fátima está el compromiso y el talento que necesita el PP en Mérida. Estamos aquí para construir una Mérida imparable", ha asegurado.

Según ha explicado Mulero en su primera comparecencia pública, le preocupa sobre todo la emigración de los jóvenes y la falta de apoyo a la empresa y la industria. "Quiero que Mérida sea más que fiesta, turismo y carnaval", ha apuntado. "Me he cansado de que la gente me siga preguntando si Extremadura tiene una capital, si Mérida es un pueblo, si aquí llega el wifi y por supuesto, el tren. Me he cansado de que la expectativa de los jóvenes sea acabar el instituto o la universidad e irse, que haya tantos padres que dan por hecho de que sus hijos no van a tener una oportunidad de vida próspera aquí", ha señalado.

Fue la propia María Guardiola quien hace unos 10 días contactó con ella por teléfono, mientras trabajaba, para ofrecerle la candidatura a la alcaldía de Mérida, que ha aceptado como "un gran reto". Asegura que hasta ahora no ha tenido más vínculo con la política que los contactos que hayan podido surgir en alguno de los foros sobre autismo en los que ha participado, pero ha defendido su capacidad para ponerse al frente del Ayuntamiento de Mérida. "Sé de personas, de gestión, de humanidad y de lo que hay ahí fuera", ha dicho.

Miguel Valdés dimite

El nombramiento de Fátima Mulero ha provocado el enfado de Miguel Valdés, presidente de la gestora que está al frente del PP desde la marcha de Pedro Acedo en septiembre de 2021. Valdés fue convocado a una reunión ayer a las 20.00 horas en Badajoz donde se le comunicó que este martes se anunciaría la candidatura de Fátima Mulero y él mismo ha comparecido en rueda de prensa minutos antes de la presentación para denunciar públicamente el "trato humillante" que, asegura, ha recibido de la dirección regional.

"La testosterona no aporta nada a los proyectos políticos", afirma María Guardiola sobre el enfado de Miguel Valdés

En declaraciones a los medios en la plaza de España, Valdés ha reconocido que esperaba ser el candidato del PP en Mérida, máxime después de estar al frente del partido todo este tiempo y haber mostrado su apoyo a María Guardiola en la pugna con José Antonio Monago. Seguirá afiliado al PP, pero ha renunciado a su cargo como presidente de la gestora, que según ha confirmado la propia Guardiola a partir de ahora asumirá otra persona. "Yo admití un compromiso con ellos y ellos no me han respondido. No es enfado, es decepción. Si no confían en uno, lo normal es dar un paso al lado", ha dicho.

A la pregunta de si se plantea marcharse a otra formación política, asegura que todavía no se lo plantea, pero tampoco lo descarta. "No me planteo nada, ha sido todo tan rápido... Me ha decepcionado la dirección regional por cómo ha tratado este asunto. Pero no me voy a Brasil, voy a seguir trabajando por Mérida, por mis hijos y la gente de Mérida. Quizás no lo pueda hacer desde el PP, pero quizás desde otro sitio", ha apostillado.

En respuesta, Guardiola ha dicho que lamenta que Valdés se sienta decepcionado con la elección de Fátima Mulero, que ha justificado en su apuesta por buscar "perfiles de cambio y ganadores": "futuros alcaldes que aporten nuevas formas de hacer, que entiendan la política no como una obligación, un trabajo o un método para vivir, sino una gran responsabilidad y un pacto con todos los ciudadanos".

"La testosterona no aporta nada a los proyectos políticos", ha dicho la líder del PP sobre el enfado de Valdés, cuyo papel al frente de la gestora asegura que se le ha reconocido. "Yo creo que lo que hay es que mostrar ilusión, compromiso, ganas para trabajar juntos por el futuro de Mérida y por el futuro de Extremadura y cualquier compañero desde luego va a ser parte de este proyecto siempre que venga a sumar", ha zanjado Guardiola.