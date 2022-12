Este fin de semana estuvieron mis nietos en casa. Merceditas (2 años) nada más llegar me cogió de la mano y señalándome el televisor dijo: «Uelo, uuito abanero» que, traducido, significa «abuelo, Mi burrito sabanero». Le puse el villancico y mientras yo lo escuchaba Merceditas lo bailaba. Ha aprendido a bailar antes que a hablar. Mi burrito sabanero es, pues, un villancico bailable, que los caminos que conducen al Portal de Belén son muchos y variados, ya ven, yo intento ir cojo y Merceditas se acerca con son caribeño.

Esta operación de poner el burrito la repetimos unas cien veces, calculen, y, sin embargo, no tengo cansancio sabanero. ¿Por qué me gusta tanto el burrito sabanero? Primero porque le gusta a Merceditas, a cualquier hora y en cualquier sitio (se oía en toda la casa). Después porque creo que es un bellísimo villancico muy apropiado para las Navidades donde se canta en familia (debe ser triste cantar un villancico solo) y no me imagino a mi nieta tarareando Noche de paz con ese movimiento de pompis.

Mi burrito sabanero es un himno musical que une a los amantes de la Navidad (que somos todos los cristianos y más allá) que, cada vez que se pone, el corazón late con fuerza y, se lo digo por experiencia, una vez que lo escuchas es imposible sacártelo de la cabeza. Tiene de esas letras que, sospecho por la cara que pone, a mi Merceditas la hace reflexionar: El lucerito mañanero ilumina mi sendero/el lucerito mañanero ilumina mi sendero/si me ven, si me ven, voy camino de Belén/si me ven, si me ven, voy camino de Belén/tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta/apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar/tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu/ apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús.

A mí también me gustaría tener un burrito sabanero para viajar a Belén. Y que nos acompañe en momentos importantes, por ejemplo, cuando baila Merceditas. No se puede negar que Mi burrito sabanero ha hecho más ‘padre’ la Navidad. Azul padrísimo, que decimos por acá.