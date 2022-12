El Ayuntamiento de Mérida permitirá que los establecimientos de hostelería sustituyan los veladores por barras de bar los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre, aunque no se autorizará el cambio de horarios de terrazas. De esta forma, se pretende evitar aglomeraciones en el interior de los locales ante las previsión de "una importante afluencia de ciudadanos en las calles durante las fiestas navideñas", explicó ayer el delegado de Seguridad Ciudadana, Marco Antonio Guijarro.

La autorización se concederá a negocios con permiso para veladores vigente y, excepcionalmente, se autorizará a los locales que aún no teniendo velador dispongan de espacio para instalar una barra. Los hosteleros interesados deberán solicitar el permiso para la instalación de las barras a partir de hoy hasta el próximo jueves día 22, a las 14.00 horas.

Según la normativa municipal, el espacio ocupado por el velador no se puede modificar y no se autoriza la instalación de equipos de reproducción o amplificación sonora y no se podrán instalar hornillos, calienta-tapas, barbacoas o cualquier otro instrumental que pueda desprender gases, olores o grasas.

Las barras deberán estar decoradas con fondos blancos de forma que no se vea publicidad y la imagen sea homogénea e inicialmente no se cortará ninguna calle, salvo que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad así lo determinen. Al término de todos los actos las vías deberán quedar libres, "debiendo responder los titulares de la licencia de los desperfectos ocasionados en el pavimento de las calzadas y aceras, y de retirar cualquier instalación colocada en la vía pública".