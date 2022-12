Cuando salgo de Misa a veces me entretengo en el atrio de la Basílica, ese espacio que ARO va a remodelar, mirando a la gente que sale, saluda a Antoñito (o no) y algunos (esos que Dios cría) se juntan en grupos para charlar brevemente sobre una miscelánea de temas que van de lo divino a lo humano, del caño al coro y viceversa, sin ser conscientes (o sí) que es la vida misma la que pasa por esas fugaces tertulias amistosas. Miro a los ojos a esa gente corriente, normal, de mi Mérida, mientras el serenísimo párroco se desviste antes de enfilar juntos el caminito del otro hornito, el de la barra (otro ritual). Miro, y hay un algo feliz en esos feligreses que salen de misa: quizás sea su mirada, la complicidad de quien comparte algo excelso (que no se sabe explicar ni definir) y un sentimiento de esperanza que conviven en ese cercano paisaje de la Mártir (bendita), con la histórica Basílica detrás y sus campanas, ahora a capela, queriendo reflejar el azul del cielo emeritense. No pretendo ponerme trascendente, o quizás sí, pero Dios anda por ahí, vivito y coleando, entre los grupitos de gente a la salida de Misa.

Son las cosas extraordinarias de lo ordinario, ya decía Chesterton que lo extraordinario de los milagros es que suceden y que todo es posible para el que cree (aunque esto no era del buey británico) y estoy empezando a creer esta unión (si el corazón quiere sentir la mente te lo acaba mostrando). Ni estas gentes, ni yo, a lo mejor el deán sí, hemos leído a Dostoyevski y, sin embargo, de alguna manera estamos entendiendo que el secreto de la existencia humana no consiste sólo en vivir, sino en saber para qué se vive y, aquí a la vera del Hornito, la gente está a gusto, y son las cosas que te gustan las que te hacen ser cómo eres. La fe, parecen decirme estas gentes, no es algo ajeno, al margen de la vida, sino que produce frutos para la convivencia. Y desayunos, con la peña, en el hornito (bis).