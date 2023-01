Este año sí que voy a poner un candado en la nevera para que se abra con horario; este año sí que voy a comprar yo tu regalo de cumpleaños; este año sí que voy a cuidar a los amigos y a la familia, a los amigos que me han elegido y a la familia que me ha tocado (en suerte), porque ellos, familia y amigos, son los que me salvan.

Este año sí que comprenderé que la vida no tiene más sentido que compartirla; este año sí que voy a aprender a manejar la Thermomix, aunque me sea difícil, porque quien deja de aprender deja de vivir y porque las cosas difíciles al final pueden salir bien.

Este año sí que voy a sufrir, pues amor y sufrimiento van de la mano: los que más amas pueden ser, a veces, los que más daño te hacen, los que sin querer (o queriendo) pueden herirte; este año sí que comprenderé que el camino de la felicidad tiene espinas pero que, siempre, la vida trae consigo la alegría pues nunca la noche está más oscura que justo antes de amanecer.

Este año sí que me voy a fiar de Jesús porque la desconfianza debe ser el pecado que más ofende a Dios (digo yo); este año no intentaré entender lo bueno porque las cosas ricas, los excelsos versos (¡gracias Serrat!), los sublimes besos no tiene explicación; este año no voy a discutir contigo, mujer a la que tanto quiero y con la que tanto discrepo; este año sí que voy a paladear el «podéis ir en paz» e intentar entender que a través de la vida Dios puede cambiar la historia.

Este año sí que voy a descubrir que de callar no me arrepentiré nunca, que las cosas más importantes de la vida no las digo con palabras, las tengo que decir con gestos, con actitudes; este año sí que mis obras tienen que hablar más alto que mis palabras porque obras son amores y no buenas razones. Entonces… este año sí voy a ser un buen albañil, sin faroles y con...