Miles de emeritenses arroparon ayer a sus Majestades de Oriente en su recorrido triunfal por las calles de Mérida. En la jornada más mágica del año, Melchor, Gaspar y Baltasar volvieron a repartir ilusión a mayores y pequeños, quienes compartían un brillo diferente en la mirada que solo se repite cada cinco de enero. En esta ocasión, la cabalgata de Reyes contó con la participación de 18 carrozas muy bien confeccionadas por parte de asociaciones y colectivos de la ciudad, así como con 11 grupos de pasacalles.

Por la mañana, y como antesala de lo que estaba por venir, los tres Reyes Magos aprovecharon que ya habían llegado a la ciudad para visitar el Asilo de Ancianos de Mérida, la Residencia de Mayores Rosalba y la Residencia de Mayores El Prado. Durante estas visitas, sus Majestades aprovecharon para entregarle regalos a los residentes de los centros, quienes a pesar de su edad recibieron los obsequios entre muestras de agradecimiento y colmados de felicidad.

Ya por la tarde, la comitiva real partió pasadas las 17.00 horas desde la urbanización Prointisa hacia la rotonda de Las tres fuentes para discurrir entre la multitud por Juan Carlos I y avenida Extremadura. A su llegada a la calle Marquesa de Pinares, un año más, la música de las carrozas dejó de sonar para que también pudieran disfrutar del desfile tanto los niños como las personas adultas con dificultades auditivas o sensibles al ruido. Entre las novedades de este año, destacar que las carrozas llevaban faldones por motivos de seguridad y que desde estas solo se podían poner canciones de temática navideña o infantil, además de que se prohibió tocar el claxon.

Sus majestades saludaron, lanzaron besos y repartieron caramelos a los ciudadanos desde las carrozas elaboradas por la Asociación Cultural Pisando fuerte (Melchor), la Asociación de Vecinos de la Corchera (Gaspar) y la Asociación Folclórico y Cultural Nuestra Señora de La Antigua (Baltasar). A su paso, todos los presentes pusieron en práctica sus mejores técnicas para hacerse con las golosinas, ya fuera cazándolas al vuelo o desde el suelo, pues hay que ser ágil y rápido para hacerte con un preciado caramelo antes que el resto.

Los personajes y dibujos animados que tanto gustan a los más pequeños fueron, como en toda cabalgata que se precie, las temáticas escogidas para las carrozas, por lo que no faltaron a la cita Aladdín, Mickey Mouse, los animales de la Granja de Zenón, Up, Coco o Pinocho. A su llegada a la plaza de España, y como es tradición, sus Majestades salieron al balcón del ayuntamiento emeritense para saludar. Cabe destacar que la cabalgata de Reyes se desarrolló con normalidad y no se registró ningún incidente de relevancia. Al finalizar la jornada, los niños volvieron a sus casas a la espera de abrir sus regalos con la ilusión a rebosar.