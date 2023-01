Siguiendo un ritual centenario, o sea, del siglo pasado, en casa en Navidad vemos Qué bello es vivir, El hombre tranquilo y La princesa prometida. Aunque hace tiempo que carezco de jurisdicción sobre el mando a distancia, esta tradición se me respeta (aún) y compartimos, gracias a ella, momentos de buen cine, de cine que no envejece y perdura a través del tiempo. He constatado que ver cine en familia hace disfrutar más la película y, además, me ha roto el prejuicio de que la generación educada en la multipantalla, la sobreestimulación, es capaz no solo de aguantar sino de apreciar el cine ‘clásico’.

El viernes, como despedida de mis hijos volvimos a ver La princesa prometida que mantiene su vigencia 35 años después de su estreno. De hecho, mientras escribo esta columnita aún resuena en mis oídos eso de ‘Hola. Mi nombre es Íñigo Montoya. Mataste a mi padre. Prepárate para morir’, frase repetida a lo largo de la película (por el único español que sale en ella) y que, de antemano lo digo, las tiene memorables (por ejemplo, aquella de ‘Es muy extraño, llevo tanto tiempo en el negocio de la venganza que ahora que se acabó, no sé qué hacer con el resto de mi vida’. Pero no van estas líneas de frases memorables sino de buen cine. La princesa prometida es un irónico cuento medieval con un guion lleno de aventuras, misterio, poesía (memorable escena de rimas) y humor. Con el tono de cuento clásico popular consigue atraparte pues, una vez que admites convenciones y exageraciones, el resto es atención y disfrute (en esta y en todas las sagas de El señor de los anillos, Harry Potter, etcétera). Pero es que, además, pone el foco la película en valores eternos: el amor verdadero, otra frase repetida, el luchar por un ideal, la amistad y el mal (’Te he contratado para que me ayudes a iniciar una guerra. Es una línea de trabajo prestigiosa, con una larga y gloriosa tradición’). Y, cómo no, un final de perdices (ustedes me entienden).