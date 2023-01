La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha desestimado el recurso interpuesto por el sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) contra la resolución de fecha 9 de febrero de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se acordó el cierre del colegio público Juan XIII de Mérida. El colectivo interpuso la demanda judicial al entender que era la única vía que le quedaba para paralizar una medida "unilateral y errónea" tomada por Educación "sin tocar" los conciertos con los centros privados cercanos.

Según recoge la sentencia, la decisión administrativa de cierre "está debidamente motivada en el expediente administrativo", en el que se aporta el número de matriculaciones, y "se ha adoptado por la Administración regional de manera justificada, sin que se aprecie en modo alguno arbitrariedad o falta de motivación". La Sala también indica que la clausura del centro responde a una cuestión organizativa del servicio educativo que no afecta al derecho a la negociación colectiva del sindicato demandante.

Cabe destacar que la sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El sindicato denunció en su momento que había solicitado "reiteradamente" que se convocara la comisión regional de actualización de la red de centros de Extremadura por ser "el órgano competente para esta toma de decisiones". Indicó que la comisión no se reunía desde 2014 y el hecho de que no se convocara era indicativo "de que no se respeta la normativa legal vigente para proceder a dicho cierre".