El Carnaval de Mérida ya calienta motores

Ya solo restan 11 días para escuchar sobre las tablas del nuevo Teatro María Luisa a la chirigota Las Justinas, la agrupación que tendrá el privilegio de abrir el concurso de agrupaciones del Carnaval Romano 2023. Aunque el certamen supone el pistoletazo de salida oficial de las fiestas, estas no se entienden sin las tradicionales convivencias que se celebran durante los días previos, aunque si bien es cierto que en los últimos años se han ido reduciendo. La que sigue teniendo una gran acogida es la que organizan los componentes de la chirigota emeritense Lokacostao, tal y como pudo comprobarse ayer, cuando fueron muchos los que se acercaron desde media mañana a las instalaciones del club de petanca Jesús Delgado Valhondo para disfrutar del buen ambiente carnavalero.

A lo largo de la jornada, varias agrupaciones de la ciudad se subieron al escenario instalado en el exterior del recinto para cantar en la calle las primeras coplas de este Carnaval, ya que febrero está a la vuelta de la esquina y hay que ir calentando motores. Por la tarde, le tocó el turno a los carnavaleros de Cádiz, pues sobre las tablas actuaron Álvaro Anillo, Javi González, Jesús Jiménez y Fali Gaviño. Cabe destacar que los asistentes pudieron disfrutar de comida y bebida a precios populares, mientras los más pequeños de la familia se divertían en el castillo hinchable, todo un clásico ya en esta carnavalada.

Otra convivencia que es todo un clásico en el marco de las actividades previas del Carnaval y que este año volverá a celebrarse es la que organizan Los danzarines emeritenses. En concreto, el próximo 28 de enero, la plaza de Gabriel y Galán (Nueva Ciudad) acogerá la XI edición. «La gran fiesta del Carnaval llega cargada de sorpresas. Espectáculo y multitud de actividades infantiles, actuaciones carnavaleras, bailes, animación, fiesta dj y mucho más», destaca este grupo de pasacalle a través de sus redes sociales.

El concurso

Con respecto al concurso de agrupaciones, recordar que las entradas para los cuartos de final se pondrán a la venta el 29 de enero a partir de las 10 horas, en la taquilla del teatro María Luisa. Se venderá un máximo de dos entradas por persona, a precios de entre 4 y 9 euros, y los menores de dos años no pagarán en caso de no ocupar asiento. Las fechas para comprar los tickets para asistir a las semifinales y a la final del certamen, aún no se ha dado a conocer por parte del ayuntamiento emeritense.

La primera semifinal, el jueves 2 de febrero, la abrirá la chirigota ‘Las justinas’, seguida de la comparsa ‘El coleccionista de alegrías’, y la chirigota ‘Tagorichi’. Tras el descanso será el turno para ‘Las Iguales’, ‘Los inocentes’ y ‘Los sureños’. El viernes 3 de febrero abrirá sesión el cuarteto ‘Hostal imperial doña Laly-Low cost’, seguido de la comparsa ‘Los vulnerables’ y la chirigota ‘Este es mi banco y cada día el de más gente’, para continuar tras el descanso con ‘Un mundo ideal’, ‘Lokacostao’ y ‘El circo’.

La sesión del 4 de febrero la abrirá el cuarteto ‘Las Trágicas’, al que seguirá ‘Los que faltaban’ y ‘Los que te cogen las vueltas’. ‘La jugada maestra’, ‘La Marara’, ‘La J’otra’ y ‘Las mimas’. La última sesión comenzará con ‘Los amigos del presi’, seguido de ‘Las legendarias’ y ‘Sabemos lo que queremos’; para cerrar con ‘La fiera’, ‘Las fanáticas’, ‘La comparsa de Calamonte’ y ‘Los que no saben decir que no’.