He estado unos días en Tierra Santa recorriendo de norte a sur y de izquierda a derecha (que no es lo mismo) ese Israel que no deja indiferente a nadie. A mí me ha tumbado. Allí no se puede ir a hacer turismo, allí se va de peregrinación. Abstenerse pues de viajes de bodas, pues en esos lugares ni todas las noches pueden ser noches de boda ni todas las lunas son lunas de miel (se duerme poco y se anda mucho). Y sé lo que digo, créanme.

Allí el impacto emocional está asegurado y a uno, que es de lágrima fácil, hasta el burrito de Betfagé le hizo llorar (por cierto, aprendí a deletrearlo, se dice Bet-fa-gé). La gracia, que corre abundante por esos lares, estremece, tanto que aún resuena en mis oídos la palabra con la que mi mente comenzaba conversaciones y oraciones: «Aquí». Porque «Aquí» nació Jesús, «Aquí» predicó, «Aquí» curó, «Aquí» murió, «Aquí» comió y bebió (buen vino en Caná) y, sobre todo «Aquí» resucitó. A fin de cuentas (o principio de vida) a uno lo que le transforma es el sepulcro vacío de un Dios vivo, sino ¿de qué? Un Jesús tan vivo que sientes como te contempla desde los balcones del cielo que se abren sobre nosotros, pobres peregrinos, para darnos a entender que el amor es más fuerte que el sentimiento y que si entonces a Jesús lo estrujaban las muchedumbres «Aquí» lo puedes estrujar tú. Y, así, ser feliz, pues somos felices cuando nos sentimos parte de algo y nos olvidamos de nosotros mismos (otro día les hablaré de Gladis y Francesca, de cuando felicidad es serenidad). Ya decía Chesterton que lo sorprendente de los milagros es que existan, vale. Pues a mí esta peregrinación me ha parecido un pequeño prodigio que se ha desarrollado maravillosamente gracias a la profesionalidad de unas buenas gentes cuya empresa responde al bien buscado nombre de ‘Peregrinos viajeros’ y de cuyo trabajo bien hecho doy fe (valga la redundancia). Tanta que yo, con estos, si puedo, vuelvo. Como estaría de trascendente la cosa que esta vez no me llevé los bolígrafos del hotel, estaba el morral lleno de rosarios