No sé, no sé qué tienen tus ojitos que me siguen volviendo loco y aunque hayan pasado los años y llegado, tiempo ha, las canas (y las calvas) esos ojos tuyos siguen en mi alma, incluso en estos tiempos en los que me ejército en el noble arte de oler la copa de vino y no probarlo, como si el consumar fuera la apoteosis del amor y no darme cuenta, hace tiempo ya, que a veces se va, se va, por no haber estado atento que diría el Pelín.

Que la felicidad no es el goce permanente ya lo sabían en Grecia cuando lo de Elena, no la nuestra, la de Troya, y quizá empiece a atisbar, ya era hora, que la felicidad estriba en saber estar en la certeza de un camino que Dios me ha marcado, estúpido sería a estas alturas pensar que yo te elegí a ti o tú a mí. Pero el rumbo no es la meta, es ese lugar inalcanzable, es esa dirección hasta el más allá, pues se quiere con el alma y el alma nunca se muere (eso, eso, que de la nata salió el queso y del queso cinco quesitos). La felicidad debe ser la extraña y sorprendente sensación de que no estoy perdido, puede que no sepa en qué situación estoy, puede que me acostumbrara a perderte (poco a poco), pero, si sé cuál es el rumbo, no estoy perdido. Los años que me queden de vida, solo Él lo sabe, seguiré ese rumbo, sé que aún me queda una oportunidad, sé que aún no es tarde para recapacitar, sé que nuestro amor es verdadero. Y con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Suscribo a Borges cuando decía que el peor de los pecados en no haber sido feliz, olvidó cantar que es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Y aunque ¡Dios mío!, cuánto cuesta volver, volver, volver a tus brazos otra vez, créeme, amor mío, contigo, contigo aprendí a ser feliz.