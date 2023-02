El próximo jueves, 23 de febrero, en el María Luisa será nombrado mi amigo Juan Ignacio Barrero Valverde hijo predilecto de la ciudad de Mérida (insisto, que diría José Luis, aka Pelín: la bimilenaria ciudad romana, patrimonio de la humanidad y, a ratos, cuando le dejan, capital de Extremadura). Se lo merece. Y me parece una estupenda decisión municipal, que aplaudo con las dos manos.

Me parece acertada esta nominación porque es un acto de justicia para quien ha llevado su ‘nacencia’ con orgullo y honor por todo el orbe. Y lo de nacencia le viene por su padre, vate de Chamizo. A san Juan Pablo II, Fidel Castro, el Chino máximo, el Mohamed VI, que no recibió a Sánchez y a él varias veces, y a tantas personalidades mundiales les puso a Mérida en el mapa, por si no lo sabían (Fidel Castro sí) pues casi decía primero que era de Mérida y después presidente del Senado. Ha tenido que ser ARO, precisamente, quien propusiera este nombramiento.

Después van y se quejan los ‘maricomplejines’ de que gente de derechas vote al del Coro o se vayan a Caparica el día de las elecciones. Vaya tela. Pero no me voy a meter en estos charcos que después dice Pelín que me enfango.

Tengo para mí que uno de los méritos de Juan Ignacio (Juani de chico), aparte de su visión deportiva de la vida (se ha hartado de pegar raquetazos) es que siempre ha estado aquí, en su lugar de siempre, en su misma ciudad y con su misma gente pese a tener altas responsabilidades lejos, allá en el otro mundo (o sea, Madrid). Y así le veo todavía, haciendo lo de siempre pero sabiamente, recorriendo su Mérida con alma y con calma que, coincidirán conmigo, sin calma no hay claridad mental ni bondad. Y sin bondad no hay felicidad ni salud. Y para ser feliz, te estoy viendo, Juani, es bueno alegrarse de lo que uno tiene, pedir disculpas y reconciliarse y, además, regocijarse del éxito de los demás. Como para no nombrarle hijo predilecto de la Bimi.