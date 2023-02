Amí lo japonés siempre me ha interesado, desde su bandera, vaya puntazo, hasta sus ojitos de dormido, pasando por su liturgia elegante y educada (Akito nos da las gracias juntando las manos en cada partido) y, sobre todo, ese gusto por lo sencillo, por lo zen (chan en chino), esa experiencia de vivir la vida como acontece a través de un camino de austeridad que alaba la sencillez. Hace una década una japonesa de 27 años, Marie Kondo, revolvió mis conceptos de cuando yo era feliz y desordenado, escribiendo libros en los que nos recomendaba el orden en la casa, aquí los calcetines (por colores, please), aquí los jerséis, aquí los pantalones, aquí los tenedores y aquí los libros, todo en su sitio y alineado (off course). Era espectacular ver como la Kondo doblaba los jerséis en churrito, los calcetines en cuadrados perfectos y todo en cajas identificadas. Todo en su sitio. Aplicaba a su manera la máxima ‘Cuida el orden y el orden te cuidará’.

Que una idea tan zen haya hecho millonaria a Kondo me estimula. Aunque también puedo pensar cómo está el mundo para que triunfen este tipo de libros (y de columnas). Todo esto fue antes de que Takumi Kawahara, su marido, se pusiera a ejercer su oficio y Marie pusiera en el mundo hasta tres konditos. Los tres hijos han hecho, oh milagro, que Kondo cambie de opinión y ahora acaba de publicar un libro en el que abjura del orden y de la madre que lo parió (al orden); ahora resulta que las endorfinas no se disparan cuando doblas la ropa en vertical, ahora la gurú del orden que se forró haciéndonos creer que lo hacíamos mal en casa, se ha rendido a la evidencia, ha descubierto la pólvora: el orden no te da la felicidad. Con tres hijos mantener la casa ordenada es posible pero no es la prioridad. La prioridad son ellos. Y ahí está la felicidad. Y es que la felicidad, Kondo, no está en el orden, ni en el cómo ni el cuándo, siempre está en el mientras.