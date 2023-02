Que dice el Papa Francisco que las homilías son un desastre y un problema. Un rollo, vaya, y pide que no duren más de 8 o 10 minutos. Anda, que voy y lo digo yo y se me enfadan los párrocos por criticón. Pero como lo ha dicho el Papa, chitón.

Siempre he pensado que una homilía larga era una homilía poco preparada, tirando de fondo de armario (el que lo tenga) y que te dejaba con mala cara y peor talante. Las buenas homilías no se improvisan, sino que requieren tiempo de preparación. Además el Pontífice ha recomendado cuidar la liturgia con dedicación y compromiso, con sentido pastoral. La homilía, dice, «no es una conferencia, debe interpretar la realidad dejándose interpelar por las múltiples interrogantes del tiempo presente». Esto ya no lo entiendo, pero como lo ha dicho Francisco, chitón.

Lo bueno, si breve, dos veces bueno. La homilía te resitúa en la vida; interpreta la palabra de Dios en el contexto actual, uno no va a misa para escuchar el sermón del cura. Y uno, que va a Misa para descubrir la belleza que se esconde en la Eucaristía y para celebrar la vida, (la Vida), pues agradece que la homilía no sea moralina ni lección doctrinal. Y mucho menos una conferencia que genere tedio. Debería reflejar la capacidad de síntesis de quien predica, tener en cuenta la actualidad, usar un lenguaje coloquial, llegar al corazón de quien la escucha y mostrar cómo aplicar a la vida cotidiana la Palabra de Dios que ha sido proclamada. Espíritu y vida.

Todo ello, si es posible, con una buena oratoria, dicción y capacidad comunicativa del celebrante. Pero este asunto me recuerda a Indro Montanelli, que cuenta en sus memorias cómo un cura hablaba de los pecados de manera tal, que le inspiraba remordimientos por no haberlos cometido.

Pero al maestro Montanelli es mejor no hacerle caso en estos asuntos, pues contaba que fue a una boda «y el obispo que la celebró pronunció una homilía que me hizo lamentar el no haber nacido musulmán». El libro se llama ‘Cuentas conmigo mismo’ lleno de palabras, bien dadas y mejor recibidas. Como las buenas homilías.