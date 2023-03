Unos dicen que Di Stéfano, otros que Cruyff, quizá el Pelusa Maradona, otrora Messi, algo Cristiano: no se sabe muy bien quién fue el mejor futbolista del mundo, hasta ahora. Lo cierto es que el brasileño Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, ha sido reconocido por muchos especialistas, ex futbolistas y aficionados internacionales como el «mejor futbolista de todos los tiempos».

Contabilizó a lo largo de su carrera más de 1.200 goles, que fueron importantes para su equipo, el Santos, para sus rivales y para el mundo del fútbol. Uno puede pensar que cuando le preguntaron por su mejor momento, por su gol inolvidable, diría el del mundial de México, o el gol número 1.000 o su debut mundial con 18 años en Suecia. Pues no, mi mejor momento, dijo, no fue un gol, fue un pase, fue una asistencia a Carlos Alberto, capitán de la selección brasileña de fútbol. Pero se le objetó: ‘el mérito de haber metido el gol fue para Carlos Alberto. ¿Y si lo hubiera fallado?’ Contestó: Siempre tienes que confiar en tus compañeros. Siempre. Aunque en alguna ocasión hayan fallado un gol cantado. Si un amigo es aquel de quien se puede decir, en determinados momentos de la vida, «Sabía, hermano que vendrías», con Edson se contaba: ‘Sabía Pelé que me la pasarías’. Una asistencia técnica, perfecta, para ser consumada depende de otra persona, por muy Pelé, es decir genio, que seas. Ese jugador tiene que marcar el gol. Una asistencia requiere un gol. Es un acto de confianza. El partido, la vida, siempre da oportunidades para darle el balón a un compañero, a un amigo, un hijo, una esposa. Confiar en los demás aunque fallen. Porque nosotros también nos equivocamos, hemos fallado goles hechos. Pero no por eso vamos a dejar de dar pases, asistencias. Es bonito marcar goles pero en algún momento de nuestra vida será más satisfactorio dar el pase de gol. Confiar. Si quieres ir rápido juega solo; si quieres llegar lejos, juega en equipo, en familia, en amigos. Porque ningún jugador es tan bueno como todos juntos.