Miguel Valdés será el candidato de una nueva formación a las elecciones en Mérida

El que fuera presidente de la junta gestora del PP de Mérida, Miguel Valdés, será el candidato del nuevo partido local X Mérida a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. La presentación oficial de la candidatura tendrá lugar el próximo lunes 13 de marzo, a las 17 horas, en la plaza Margarita Xirgu. "No vamos contra nadie, vamos a favor de Mérida", sostiene Valdés, quien tiene como objetivo movilizar al electorado abstencionista de los últimos comicios.

A través de esta plataforma política, el exmilitante del PP tratará de hacerse con el voto de los ciudadanos que están "desencantados" con la gestión del alcalde socialista, Antonio Rodríguez Osuna. "Pensamos que hay una gran parte del electorado a la derecha de Osuna, que está huérfano de referentes políticos claros y no está muy de acuerdo con su gestión", afirma.

En este sentido, Valdés apunta que al ser una formación "independiente, localista y transversal", lo que pretenden es "recuperar la ilusión de todos aquellos emeritenses que no votan", además de obtener votos "de todos los caladeros posibles". "No vamos a ir a por nadie en concreto", subraya. Con respecto a quiénes le acompañarán en la lista, sostiene que aún no está definida. "Somos un grupo de personas normales y corrientes, que estamos comprometidas con nuestra ciudad", apunta.