Corría 1230 y unos canteros de Zamora trabajaban en la reconstrucción de la basílica de Santa Eulalia tras el abandono de siglos. Un peregrino se detuvo ante el trabajo de tres canteros que picaban la piedra. A decir verdad, era un trabajo duro el de restaurar, a golpes de pica, piedras sillares desperdigadas por los alrededores de la basílica, desechadas por quienes se llevaron otras más valiosas a Córdoba o deterioradas por el paso del tiempo. Tallaban las piedras. Aquel peregrino eulaliense le preguntó al primer cantero por su trabajo y este le respondió apenado: «¡Es un trabajo miserable, estoy harto, no lo soporto, es un trabajo esclavo; mire como tengo los ojos de las esquirlas que saltan, las manos de las picas y las espaldas tan encorvadas que acabaré jorobado… En cuanto pueda me voy!»

Al peregrino le sobrecogió la miseria de este cantero. Al segundo cantero le hizo la misma pregunta: ¿Cómo se siente en su trabajo? Y este le dijo: «Es duro, trabajo de sol a sol y me fatigo pero gracias a picar la piedra llevo alimento a mi casa y mis hijos están bien; uno de ellos dice que quiere ser cantero y yo espero aprender a picar bien la piedra y poder tallar algún día». Algo más animado el peregrino de la Mártir le preguntó al tercer cantero de la basílica por sus sentimientos y este, orgulloso, le dijo: «¡Estoy haciendo la basílica de Santa Eulalia y pondré mi marca en los sillares y será un templo hermosísimo!» «¡No volveré a Zamora, me quedaré en Mérida y les diré a todos que aquí trabajé yo… No me diga que no es hermoso este trabajo!» Los tres hacían el mismo trabajo, pero con distinto objetivo.

¿Qué basílica hago yo? ¿Qué cantero soy, somos los emeritenses devotos de la Mártir que acudimos al templo de Santa Eulalia? ¿Estamos orgullosos de contribuir con nuestra presencia en la santa misa, acercándonos a los sacramentos, fomentando la devoción a Santa Eulalia, orando a ella, uniéndonos a las intenciones del Papa y del párroco, su vicario en la basílica? O, por el contrario, nos detenemos en la crítica, en las esquirlas de algunos comportamientos, en los martillazos de la vida diaria que haberlos, haylos. ¿Ayudamos, como nos pide el Papa Francisco, a hacer una iglesia en salida, un casa amable y cercana a quienes comparten nuestra fe, abierta a quienes más lo necesitan para que nunca se encuentren nuestras puertas cerradas?

Santa Eulalia no es una fortaleza cerrada sino una gran y hermosa tienda de campaña capaz de agrandarse para recibir a todos en una Iglesia con las puertas siempre abiertas. Somos canteros eulalienses que tallamos un futuro mejor. Y Santa Eulalia es nuestra piedra angular.