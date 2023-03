Ya de niño disfrutaba jugando entre los pasos de la Cofradía Infantil. A escondidas se metía debajo y, entre trabajadera y trabajadera, fantaseaba con poder ser algún día los pies del señor de la Entrada en Jerusalén. Daniel Jesús Mena es hoy el vicehermano mayor de la hermandad y el próximo día 24 ofrecerá el pregón del costalero de la Semana Santa 2023, en un acto que tendrá lugar a las 21.00 horas en la iglesia de Cristo Rey, y que contará con la presencia de la Banda de Música de Mérida.

¿De dónde le viene el sentimiento cofrade?

Me viene por mi familia materna, principalmente por mis abuelos, que vivían justamente por detrás de la concatedral de Santa María. Cuando se fundó la Cofradía Infantil, mi abuelo siempre estaba en la concatedral, porque aparte de que se había criado en la zona era el sacristán. De hecho, me hicieron hermano de la cofradía prácticamente recién bautizado.

¿Qué puede decirme de su trayectoria como costalero?

Desde pequeño me gustaba ir a la hermandad y estar en los ensayos de todos los pasos. Mi tío solía recogerme para llevarme y, si por lo que fuera, mis padres no me dejaban ir, me enfadaba. Yo empecé a sacar el paso de la Burrita hace unos 15 años. Como anécdota, mi tío me regaló el costal de la primera vez que se sacó el paso en Mérida y lo tengo guardado como oro en paño.

¿Qué supone haber sido elegido el pregonero del costalero?

La verdad es que no estaba muy seguro, porque lo que me gusta es trabajar por mi hermandad y no necesito que se vea el trabajo fuera. Soy un tío de hermandad. Pero quitando eso, me hace mucha ilusión, porque creo que muchos de los que asistan al pregón se van a sentir identificados con lo que voy a expresar. Al final, lo importante es que el pregón se disfrute y el mensaje llegue a la gente.

¿Qué siente un costalero?

En el mundo del costal y de las cofradías, cada costalero tiene sus pensamientos debajo del paso y lo siente de manera diferente. Cuando yo voy debajo del paso, siento como un reseteo de todo lo que me ha pasado durante el año.

¿Cuál es su momento más especial del Domingo de Ramos?

El momento más especial para mí es cuando estás con la cuadrilla, sin haberte metido aún debajo del paso, y empiezas a escuchar a las bandas en ordinario llegando a la concatedral. Es cuando me entra por el cuerpo un nerviosismo de ilusión, de sentir que ya está ahí el momento de volver a salir a la calle y ver la emoción que sienten los niños y no tan niños.

¿Cómo ve la Semana Santa?

La Semana Santa de Mérida va por el buen camino, pero hay cosas que mejorar para seguir avanzando. Los tiempos van cambiando y las hermandades se están actualizando para llegar a más personas gracias a las redes sociales. Por ello, hay que intentar atraer a más gente de fuera y dentro de la ciudad a las hermandades, pero sobre todo, tenemos que trabajar para que quienes están en las cofradías y trabajan para ellas, no se marchen. Si no cuidamos lo que tenemos, nos iremos a pique.

¿La cantera cofrade está asegurada o hay que fomentarla ?

Todo lo que se trabaje por la cantera es poco. Mantener una cofradía es difícil, pero más difícil es el trabajo de inculcar a los más pequeños que ellos son nuestro futuro. En la Infantil, incorporamos la imagen de un niño en el paso de la Entrada en Jerusalén para que los niños de la hermandad y de Mérida se sintieran reflejados.