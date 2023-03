Los colegios de Mérida inician su 'guerra' para captar alumnos

Los colegios de Mérida inician su particular ‘guerra’ para captar alumnos. No es ningún secreto que cada vez hay menos niños por la caída de la natalidad y con la competencia que también han impuesto las aulas gratuitas para menores de tres años (que aún no todos ofertan) las jornadas de puertas abiertas han tomado en los últimos años una especial relevancia.

El plazo de escolarización se abre el 1 de abril y esta semana prácticamente todos los centros de la ciudad recibirán a los padres de los niños que empiezan el colegio en septiembre para enseñar sus instalaciones, presentar su proyecto educativo y dar a conocer servicios como aulas matinales, comedores o actividades extraescolares que pueden ayudar a conciliar y suponer un plus en la elección de la familia. Uno de los primeros en celebrar estas jornadas de puertas abiertas ha sido el Giner de los Ríos, el 14 de marzo. Esta semana lo harán otros como el Ciudad de Mérida (el jueves), aunque la gran mayoría están programadas para la próxima. Algunos, como el Atenea (Nueva Ciudad) programan dos días y otros como las Escolapias siguen manteniendo la cita previa que se implantó tras el covid. Un tercio de las plazas quedarán libres Educación no ha facilitado aún los datos del próximo curso, pero en base a las cifras de este año y los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se ofrecerán unas 725 plazas para los 460 niños nacidos en el año 2020. Más de un tercio de las plazas se quedarán sin cubrir por falta de demanda y de hecho, el año pasado solo hubo un centro, el Ciudad de Mérida, que recibió más solicitudes (28) que plazas (25). La cooperativa Santa Eulalia y el Maximiliano Macías fueron los otros dos colegios que llenaron todas sus vacantes. Junto al Ciudad de Mérida, los más demandados fueron Salesianos y Atenea, si bien estos dos últimos no llegó a completarse toda la oferta. El próximo 31 de marzo se publicará el listado de plazas vacantes en todos los colegios de la ciudad y del 1 al 21 de abril estará abierto el plazo de solicitud para cursar la matrícula.