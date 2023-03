Osuna niega tratos de favor en el consistorio y la oposición critica el silencio de Vara

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha manifestado este lunes, en alusión al audio filtrado hace cuatro días de una conversación con un exempleado municipal, que si alguien considera que ha habido "algún trato de favor", debería "ir a denunciarlo". "Se puede matar civilmente a una persona, pero hay que demostrarlo", ha señalado a preguntas de los medios antes de presentar los nuevos contenedores de ciudad. Por su parte, la oposición ha lamentado que el presidente de la Junta de Extremadura y líder del PSOE regional, Guillermo Fernández Vara, no se haya pronunciado sobre esta polémica.

"Lo que me interesa es que los vecinos sepan la realidad de lo que pasa y que alguien se ponga a defender a los cargos públicos que son chantajeados por una persona que tiene una denuncia en lo penal", ha afirmado, en declaraciones recogidas por Efe. En este punto, cabe recordar que el regidor municipal ya señaló el pasado viernes que no se planteaba dimitir y que se había ampliado la denuncia contra el exempleado, ahora que este había "hecho efectivo el chantaje".

Por su parte, la presidenta del PP regional, María Guardiola, ha criticado que Vara no haya hablado aún sobre el "lamentable" audio en que el "se ponía de manifiesto la manera de actuar del alcalde de Mérida con respecto a las contrataciones". "Escuchábamos cómo decía que se enchufa a socialistas y se discrimina a aquellas personas que quieren defender sus derechos". A su juicio, Vara tiene que "actuar de manera inminente y apartar a este señor de la vida pública". Además, considera que este debe apoyar la comisión de investigación registrada por el PP local.

En este mismo sentido se ha expresado el coordinador regional de Ciudadanos, Fernando Baselga, quien ha calificado de "lamentable" que Vara "consienta" que Osuna sea de nuevo el candidato a la Alcaldía de Mérida en las próximas elecciones municipales. En este sentido, el diputado de la formación naranja ha instado al presidente socialista a "cesar de inmediato" a Osuna. "Si no lo hace, al resto de partidos nos habrá hecho la campaña electoral", ha señalado.

Para el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, el alcalde debería dimitir por no cumplir "los requisitos mínimos de honestidad y honorabilidad propios del cargo" y no presentarse a la reelección en las municipales. "El PSOE debe presentar otro candidato que dignifique la institución a la que pretende servir", ha dicho Macías, para quien no se debe permitir "que alguien que ha reconocido fraude en las elecciones del personal municipal siga encabezando la lista electoral".

Para la portavoz del PSOE extremeño, Soraya Vega, los audios reflejan que el regidor municipal socialista "ha evitado la corrupción y el chantaje en el Ayuntamiento de Mérida". "Hemos escuchado de todo en los últimos días, la petición reiterada de que el alcalde tenía que dimitir y la pregunta que nos hacemos desde el Partido Socialista es: ¿Por qué?", ha manifestado. "El Partido Socialista tiene tolerancia cero frente a la corrupción y es lo que ha hecho el compañero Rodríguez Osuna", ha subrayado.