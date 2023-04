La expropiación del solar de la Puerta de la Villa de Mérida se cierra por 88.000 euros

El Ayuntamiento de Mérida ha cerrado la compra del solar de la Puerta de la Villa por 88.000 euros. En un comunicado, el consistorio informa este lunes que ya se ha llegado a un acuerdo de expropiación con todos los propietarios y tras la Semana Santa comenzará la limpieza del inmueble y la retirada de los cables y el vallado para embellecer esta zona «que afea tanto el centro de la ciudad».

Ahora el ayuntamiento está pendiente del Tribunal Económico Financiero de la Junta de Extremadura para que haga una valoración por si hubiese que ampliar o modificar el justiprecio, pero en cualquier caso el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, recalca que «a día de hoy la parcela ya es de titularidad municipal». «Se consigue un anhelo histórico con este solar que se encontraba abandonado y que el equipo de Gobierno lleva años trabajando para adquirirlo», se apunta.

El terreno en cuestión abarca 75 metros cuadrados en los que inicialmente había una casa de planta baja con restos romanos que se vació por dentro para construir un hotel de tres plantas. Pero finalmente que tuvo que ser demolido en el año 2008 por el riesgo de derrumbe, tras una negligencia urbanística y un atentado contra el patrimonio.

Cuando comenzaron las obras del hotel la casa se vació completamente por dentro, incluyendo una rebaja del suelo (ahí se hallaron los restos de la puerta romana que daba acceso a la colonia Augusta Emérita) y la retirada de unas bóvedas protegidas. Solo se dejaron las cuatro paredes y las lluvias caídas ese año elevaron el riesgo, por lo que finalmente hubo que demoler.

Desde 2019

Desde el inicio de la legislatura se estaba negociando con la entidad bancaria que tiene los derechos de leasing y uno de los propietarios para alcanzar un justiprecio, pero el acuerdo no había sido posible. «El valor de tasación del suelo es de 70.000 euros y ellos no se mueven de los 600.000, que lo que valdría el edificio de tres plantas que no se construyó ni se construirá nunca porque el plan urbanístico no lo permite», afirmó en 2019 Rodríguez Osuna.

Así, la Junta de Gobierno Local inició el expediente para proceder a la expropiación forzosa del solar y a finales de 2021, la Junta de Extremadura autorizó la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la recalificación del suelo. Este espacio, que estaba tipificado como suelo urbano consolidado, pasó a ser de uso viario público «para mejorar la ordenación e imagen urbana de la plaza».

La adecuación de esta zona es una demanda histórica de comerciantes y vecinos y la Asociación de Amigos de Mérida ya presentó incluso un proyecto para una nueva plaza con la integración de los restos romanos que hay en el suelo.