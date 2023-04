Continúa la polémica por la obra de las Concepcionistas. Unidas por Mérida ha cifrado en «más de 250.000 euros» el coste del modificado del proyecto que el ayuntamiento tendrá que asumir para continuar con la obra, paralizada desde principios de febrero después de que en el solar hayan aparecido restos romanos.

Una cantidad cuanto menos significativa, teniendo en cuenta que a la redacción del proyecto inicial se destinaron 118.277,5 euros. «Es decir, la mitad del importe que se plantea en estos momentos, un extremo, entre otros muchos, que debería ser aclarado», dice Unidas.

En un comunicado remitido este martes, la coalición advierte que el incremento será «con probabilidad» más elevado aún, ya que al modificado del proyecto habrá que sumar otros costes: las novedades que introduzca en la ejecución, la revisión del precio de los suministros y la compensación a la empresa por el retraso de la obra. «Parece fundado preguntarse cuál será el incremento final», apunta.

Para Unidas, todo se debe a que el equipo de gobierno no contempló en el proyecto inicial la realización de las excavaciones arqueológicas pertinentes y que además, ha hecho «todo lo posible» para que no se llevaran a cabo. «Han sido incapaces de explicar por qué no se contempló el coste y las actuaciones necesarias para evaluar unos restos que, según parece, el gobierno de Osuna y el Consorcio no esperaban encontrar», concluye.