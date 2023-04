La obra de las Concepcionistas de Mérida se retomará a primeros de mayo

La obra de las Concepcionistas se retomará a principios de mayo. Así lo avanzó ayer el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, quien informó de que el modificado del proyecto inicial ya está prácticamente finalizado por parte del arquitecto José María Sánchez. La aparición de unos restos arqueológicos en el solar del antiguo convento obligó a paralizar los trabajos a comienzos de febrero. En concreto, hay que reubicar los pilotes (las columnas que dan soporte a la nueva pérgola que cubrirá este espacio) porque donde iban colocados están los hallazgos que deben protegerse.

El primer edil se pronunció de esta forma, a preguntas de los medios en relación a que Unidas por Mérida haya cifrado en «más de 250.000 euros» el coste del modificado del proyecto. Para Unidas, esto responde a que el Gobierno municipal no contempló la realización de las excavaciones arqueológicas pertinentes y que además, ha hecho «todo lo posible» para que no se llevaran a cabo. Osuna reiteró que desde un primer momento se realizaron excavaciones.

En esta línea, el regidor municipal subrayó que este proyecto «cumple con todos los parámetros legales» y añadió que «lo mejor que puede hacer Unidas es dejar de mentir». «Solo es una cuestión de arquitectura técnica, no de arquitectura política», enfatizó. Asimismo, manifestó que todavía no conocen cuál será el montante final del modificado del proyecto porque no lo han recibido.

Para que las actuaciones puedan seguir su curso, será necesario hacer un nuevo «sondeo técnico» para estudiar el subsuelo y determinar la nueva ubicación de la pérgola. Cabe recordar que las obras se adjudicaron por 2,2 millones de euros a Díaz Cubero y Al Senera. El objetivo es la creación de una gran plaza pública en toda la manzana con un espacio verde en el centro. La idea inicial era que los trabajos estuvieran finalizados antes de acabar la legislatura, si bien, a tenor de los obstáculos, será imposible cumplir el plazo.